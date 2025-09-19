جامعة أسوان: تقديم برامج تعليمية جديدة تستجيب لمتطلبات سوق العمل

شهد مجلس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب في جلسته رقم (128) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأعضاء المجلس، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025/2026.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة انتهت من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب في أجواء تعليمية نموذجية، مشيرًا إلى اعتماد الجداول الدراسية وتجهيز المعامل والقاعات وتوفير المناخ الملائم للعملية التعليمية.

وقال لؤى سعد الدين بأن جامعة أسوان تعمل على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ترتكز على الجودة ومواكبة التحول الرقمي، مع تقديم برامج تعليمية جديدة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، بما يعكس روح الجمهورية الجديدة ورؤية مصر المستقبلية.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية التزام جميع عمداء ووكلاء الكليات البالغ عددها 18 كلية ومعهدين بالحضور الفعّال منذ اليوم الأول للدراسة، وذلك لتنفيذ البرامج الدراسية طبقًا لجدول الزمني المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخطة الدراسية لهذا العام.

العام الجامعى

وأشار إلى أن الجامعة ستبدأ العام الدراسي الجديد بتحية العلم في أول يوم دراسي، ترسيخًا لقيم الانتماء والولاء الوطني في نفوس الطلاب والطالبات، وأن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التطوير في العملية التعليمية والبنية التحتية للجامعة.

فيما نظمت جامعة أسوان قافلة طبية مجانية موسّعة، بالوحدة العلاجية بمدينة أسوان الجديدة، تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بعمل رئيس الجامعة، بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية، في إطار الدور المجتمعي والتنموي الذي تقوم به الجامعة لخدمة أبناء المحافظة.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، إن القافلة الطبية المجانية تقدم خدماتها العلاجية في عدد من التخصصات الحيوية والتي شملت طب الأطفال، الباطنة، الأمراض الجلدية، الرمد، والعظام، وسط إقبال كبير من أهالي المدينة، والمناطق المجاورة الذين أثنوا على الجهود المبذولة والتجهيزات الطبية عالية المستوى.