القافلة رقم 98 تحمل 9 آلاف طن مساعدات إلى غزة.. بين غذاء وإيواء ومشتقات بترولية

أفاد كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح البري، بانطلاق القافلة رقم 98 من قوافل "زاد العزة" صباح اليوم، محمّلة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

محتويات القافلة والمساعدات المقدمة

وأشار المراسل إلى أن القافلة تضم مختلف المستلزمات الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى المساعدات الإيوائية من أغطية وبطاطين وخيام، وشاحنات محمّلة بمشتقات المواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية.

ويبلغ إجمالي حمولة القافلة نحو 9 آلاف طن، منها 4 آلاف طن مواد غذائية، وأكثر من 3500 طن مساعدات إيوائية، و1500 طن مشتقات بترولية.

جهود مصر لتأمين وصول المساعدات

وأوضح المراسل أن الشاحنات تنطلق من المنطقة اللوجستية قرب معبر رفح، وتخضع لإجراءات التدقيق في منفذي كرم أبو سالم والعوجة قبل دخولها غزة. كما ينسق الهلال الأحمر المصري مع نظيره الفلسطيني لضمان تلبية الاحتياجات الطبية والإنسانية، فيما تعمل اللجنة المصرية الدولية الدائمة داخل القطاع على توزيع الغذاء والدقيق والمعلبات الجافة.

السياق الإنساني في غزة

وتأتي هذه القافلة في ظل تحذيرات أممية متصاعدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ أكثر من 15 يومًا، ما أدى إلى تدهور البنية التحتية وغرق خيام النازحين في مناطق مختلفة. كما تواصل مدينة العريش استقبال المساعدات القادمة من مختلف دول العالم عبر الميناء البحري والمطار الدولي.