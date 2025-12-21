قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
القافلة رقم 98 تحمل 9 آلاف طن مساعدات إلى غزة.. بين غذاء وإيواء ومشتقات بترولية

أفاد كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح البري، بانطلاق القافلة رقم 98 من قوافل "زاد العزة" صباح اليوم، محمّلة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

محتويات القافلة والمساعدات المقدمة

وأشار المراسل إلى أن القافلة تضم مختلف المستلزمات الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى المساعدات الإيوائية من أغطية وبطاطين وخيام، وشاحنات محمّلة بمشتقات المواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية. 

ويبلغ إجمالي حمولة القافلة نحو 9 آلاف طن، منها 4 آلاف طن مواد غذائية، وأكثر من 3500 طن مساعدات إيوائية، و1500 طن مشتقات بترولية.

جهود مصر لتأمين وصول المساعدات

وأوضح المراسل أن الشاحنات تنطلق من المنطقة اللوجستية قرب معبر رفح، وتخضع لإجراءات التدقيق في منفذي كرم أبو سالم والعوجة قبل دخولها غزة. كما ينسق الهلال الأحمر المصري مع نظيره الفلسطيني لضمان تلبية الاحتياجات الطبية والإنسانية، فيما تعمل اللجنة المصرية الدولية الدائمة داخل القطاع على توزيع الغذاء والدقيق والمعلبات الجافة.

السياق الإنساني في غزة

وتأتي هذه القافلة في ظل تحذيرات أممية متصاعدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ أكثر من 15 يومًا، ما أدى إلى تدهور البنية التحتية وغرق خيام النازحين في مناطق مختلفة. كما تواصل مدينة العريش استقبال المساعدات القادمة من مختلف دول العالم عبر الميناء البحري والمطار الدولي.

