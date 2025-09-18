محافظ أسوان: نعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات بمنظومة التأمين الصحي الشامل

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً مع قيادات القطاع الصحى ، وذلك بحضور الدكتور محمد نشأت رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أيمن عبد الله رئيس فرع التأمين الصحى الشامل ، والدكتورة هدى القاضى مدير فرع هيئة الاعتماد والرعاية الصحية ، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة .

يأتي ذلك فى ظل حرصه على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وعقب قيامه بجولة ميدانية لعدد من المنشآت الطبية .

وخلال الاجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة إعادة توزيع المنتفعين الجاري تسجيلهم على منظومة التأمين الصحى الشامل طبقاً لأقرب وحدة صحية أو مركز طبى من محل إقامتهم ووفقاً لرغباتهم ، والمربوطين حالياً على مركز طب أسرة صحة أول بكسر الحجر ، والذى شهد حتى الآن تسجيل 30 ألف منتفع من إجمالى 112 ألف مواطن من أهالى وسط المدينة، ويعتبر ذلك من الإجراءات العاجلة التى يتم اتخاذها لتخفيف المعاناة والازدحام والقضاء على الشكاوى المتكررة من التكدس داخل المركز .

وكلف المحافظ بالبدء فى تجهيز وافتتاح صيدليات تجارية داخل مستشفيات أسوان وإدفو وكوم أمبو خلال شهر ، على أن يتم إستكمال التوسع تباعاً فى باقى المستشفيات لتصبح سلسلة وشبكة متكاملة من الصيدليات لتوفير كافة الأصناف الدوائية ، ولاسيما الخاصة بمرضى الأمراض المزمنة .

الرعاية الصحية

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروع تطوير وإحلال وتجديد مستشفى التأمين الصحى ، والذى سيساهم فى توفير 176 سرير جديد ، بما يعزز من الطاقة الإستيعابية ويخدم المئات من المواطنين.

ووجه المحافظ بعقد اجتماع يضم القيادات العليا للهيئات الثلاثة ، يعقبه ورشة عمل لفريق التنفيذ ، يتم خلالها وضع قواعد دقيقة ومحددة وواضحة لأسلوب العمل وآليات الإحالة الطبية بحيث تراعى قرب المستشفيات من المرضى ، على أن يتم عرض النتائج على المحافظ شخصياً لمتابعته ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصب فى صالح المواطن الأسوانى .

وطالب إسماعيل كمال بتكثيف جهود التوعية واللقاءات التعريفية لتحفيز المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والمعامل والصيدليات بالقطاع الخاص للإانضمام للمنظومة الجديدة ، بما يساهم فى توسيع قاعدة مقدمى الخدمة ويضمن تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين ، وبالتوازى فالمحافظة من جانبها على تقديم الدعم الكامل لمنظومة التأمين الصحى الشامل بما يلبى تطلعات أهالى أسوان ، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية على أكمل وجه .