قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الصيني: العالم بين خيارين.. السلام أو الانزلاق إلى الحرب
رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
نقيب المحامين: إصلاحات حقيقية في مشروع العلاج خلال الفترة المقبلة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
مصادر فلسطينية: انقطاع الاتصالات في غزة وتقدم الدبابات شمال غرب القطاع
بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟
الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن سداسي الفريق.. شوبير يكشف التفاصيل
لولا يهاجم ترامب: لست إمبراطور العالم.. والبرازيل ستبحث عن شركاء بدائل
حكم الإيماء بدلا من السجود في الصلاة بسبب الزحام.. الإفتاء توضح
طقس الخميس: الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم
ترامب يوصي بتحقيق في تمويل "أنتيفا" ويصنّفها منظمة إرهابية كبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان..متابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ومواقف إنسانية وحملات لرفع الإشغالات

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 17/9/2025 أحداث متنوعة .

فى موقف إنسانى للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية للمنشآت الصحية، ومنها مركز الأورام. 

وجه المحافظ بالتدخل السريع لحل العديد من الشكاوى الجماهيرية التى قام المواطنون بعرضها عليه، منها ما يتعلق بتسهيل الإجراءات المطلوبة ضمن آلية عمل منظومة التأمين الصحى الشامل أو توفير الكورسات العلاجية لبعض المرضى بشكل عاجل أو موضوعات عامة تتعلق بأداء الخدمات الأخرى .

https://www.elbalad.news/6701191

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الرعاية الصحية داخل المنشآت الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، حيث تفقد مركز أورام أسوان برفقة الدكتور محمد الطلى مدير المركز. 


https://www.elbalad.news/6701180

تحت مظلة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنفيذ عدد 30 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى مركز كوم أمبو .


https://www.elbalad.news/6701197

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الحفل الختامى لتكريم عدد من القيادات النسائية الأسوانية عقب إجتيازهن للمرحلة الرابعة من البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتمكين المرأة فى مختلف المجالات. 


https://www.elbalad.news/6701142

جهود متنوعة 

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان للمرة الثالثة ، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لنحو 112 ألف مواطن من أهالى مناطق وسط المدينة والشيخ هارون وذلك فى إطار متابعته الميدانية المستمرة لمنظومة التأمين الصحى الشامل .


https://www.elbalad.news/6701080

فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية بالمراكز والمدن بشأن تكثيف الحملات المكبرة على الأسواق والمخابز البلدية ومتابعة حركة البيع والشراء بالمحلات والأنشطة التجارية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .


https://www.elbalad.news/6701033

فى ضوء حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على رفع درجة الجاهزية الكاملة بمدارس المحافظة مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/ 2026، وجه المحافظ اللواء رماح السكرتير العام المساعد بتنفيذ جولة ميدانية داخل نطاق مركز نصر النوبة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال التجهيز والتطوير بالمدارس .


https://www.elbalad.news/writer/5888

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

تطعيم

الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

ترشيحاتنا

دوري مدارس مصر

إطلاق دوري المدارس بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة استادات

امام عاشور

الغندور: يا ترى كيف سيرد الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور؟

محمد صلاح

بداية رائعة.. ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح ورفاقه بعد الفوز على أتليتكو

بالصور

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد