أخبار أسوان..متابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ومواقف إنسانية وحملات لرفع الإشغالات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 17/9/2025 أحداث متنوعة .

فى موقف إنسانى للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية للمنشآت الصحية، ومنها مركز الأورام.

وجه المحافظ بالتدخل السريع لحل العديد من الشكاوى الجماهيرية التى قام المواطنون بعرضها عليه، منها ما يتعلق بتسهيل الإجراءات المطلوبة ضمن آلية عمل منظومة التأمين الصحى الشامل أو توفير الكورسات العلاجية لبعض المرضى بشكل عاجل أو موضوعات عامة تتعلق بأداء الخدمات الأخرى .

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الرعاية الصحية داخل المنشآت الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، حيث تفقد مركز أورام أسوان برفقة الدكتور محمد الطلى مدير المركز.



تحت مظلة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنفيذ عدد 30 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى مركز كوم أمبو .



شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الحفل الختامى لتكريم عدد من القيادات النسائية الأسوانية عقب إجتيازهن للمرحلة الرابعة من البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتمكين المرأة فى مختلف المجالات.



فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان للمرة الثالثة ، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لنحو 112 ألف مواطن من أهالى مناطق وسط المدينة والشيخ هارون وذلك فى إطار متابعته الميدانية المستمرة لمنظومة التأمين الصحى الشامل .



فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية بالمراكز والمدن بشأن تكثيف الحملات المكبرة على الأسواق والمخابز البلدية ومتابعة حركة البيع والشراء بالمحلات والأنشطة التجارية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .



فى ضوء حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على رفع درجة الجاهزية الكاملة بمدارس المحافظة مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/ 2026، وجه المحافظ اللواء رماح السكرتير العام المساعد بتنفيذ جولة ميدانية داخل نطاق مركز نصر النوبة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال التجهيز والتطوير بالمدارس .



