قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي وملك إسبانيا يتبادلان الأوسمة.. فيديو
وزير الخارجية يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري والمتطوعين في دعم قطاع غزة | صور
مراسبم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية
ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موقف إنسانى| جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ أسوان تكشف مستوى الرعاية الصحية وتحل شكاوى المواطنين

جولة محافظ اسوان
جولة محافظ اسوان
محمد عبد الفتاح

فى موقف إنسانى للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية للمنشآت الصحية، ومنها مركز الأورام. 

وجّه المحافظ بالتدخل السريع لحل العديد من الشكاوى الجماهيرية التى قام المواطنون بعرضها عليه، منها ما يتعلق بتسهيل الإجراءات المطلوبة ضمن آلية عمل منظومة التأمين الصحى الشامل أو توفير الكورسات العلاجية لبعض المرضى بشكل عاجل أو موضوعات عامة تتعلق بأداء الخدمات الأخرى .

ووجّه محافظ أسوان مسئولى الرعاية الصحية بإنهاء إجراءات التسجيل لبعض الحالات لتمكينها من الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية ضمن المنظومة الجديدة ، كما إستمع محافظ أسوان إلى العديد من المطالب والشكاوى الأخرى من المواطنين الذين إلتقى بهم بهذه المنشآت الصحية ، مكلفاً المسئولين بسرعة التدخل وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

موقف انسانى

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الرعاية الصحية داخل المنشآت الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، حيث تفقد مركز أورام أسوان برفقة الدكتور محمد الطلى مدير المركز. 

وخلال الزيارة حرص المحافظ على التجول داخل صالات الإنتظار والتواصل المباشر مع المرضى وذويهم للتعرف على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة لهم. 

حيث أشاد المترددين بالخدمة الطبية المقدمة من الأطباء وهيئة التمريض ، مؤكدين فى الوقت نفسه على إحتياجهم لتوفير بعض المستلزمات الطبية الخاصة بعلاج الأورام ، كما تفقد الدكتور إسماعيل كمال وحدة الرنين المغناطيسى بالمركز. 

وإطمأن على معدلات العمل وعدد الحالات اليومية التى تتراوح ما بين 250 إلى 300 حالة ، فضلاً عن إعداد تقارير الرنين والأشعة المقطعية خلال 24 ساعة بما يساهم فى التخفيف عن المرضى. 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الطلى بأن مركز أورام أسوان يعد صرحاً طبياً يخدم قطاعاً عريضاً من مرضى الأورام بجنوب الصعيد، حيث يضم 58 سريراً داخلياً، و6 أسرة رعاية مركزة، وغرفتى عمليات، و23 سريراً للكيماوى ، و3 أسرة طوارئ ، بالإضافة إلى 11 عيادة خارجية تستقبل نحو 80 ألف متردد سنوياً .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الاربعاء

الازهر الشريف

خلال أيام.. فتح التقديم في مسابقة وظائف بالازهر الشريف

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

المزيد