موقف إنسانى| جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ أسوان تكشف مستوى الرعاية الصحية وتحل شكاوى المواطنين

فى موقف إنسانى للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية للمنشآت الصحية، ومنها مركز الأورام.

وجّه المحافظ بالتدخل السريع لحل العديد من الشكاوى الجماهيرية التى قام المواطنون بعرضها عليه، منها ما يتعلق بتسهيل الإجراءات المطلوبة ضمن آلية عمل منظومة التأمين الصحى الشامل أو توفير الكورسات العلاجية لبعض المرضى بشكل عاجل أو موضوعات عامة تتعلق بأداء الخدمات الأخرى .

ووجّه محافظ أسوان مسئولى الرعاية الصحية بإنهاء إجراءات التسجيل لبعض الحالات لتمكينها من الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية ضمن المنظومة الجديدة ، كما إستمع محافظ أسوان إلى العديد من المطالب والشكاوى الأخرى من المواطنين الذين إلتقى بهم بهذه المنشآت الصحية ، مكلفاً المسئولين بسرعة التدخل وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

موقف انسانى

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الرعاية الصحية داخل المنشآت الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، حيث تفقد مركز أورام أسوان برفقة الدكتور محمد الطلى مدير المركز.

وخلال الزيارة حرص المحافظ على التجول داخل صالات الإنتظار والتواصل المباشر مع المرضى وذويهم للتعرف على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة لهم.

حيث أشاد المترددين بالخدمة الطبية المقدمة من الأطباء وهيئة التمريض ، مؤكدين فى الوقت نفسه على إحتياجهم لتوفير بعض المستلزمات الطبية الخاصة بعلاج الأورام ، كما تفقد الدكتور إسماعيل كمال وحدة الرنين المغناطيسى بالمركز.

وإطمأن على معدلات العمل وعدد الحالات اليومية التى تتراوح ما بين 250 إلى 300 حالة ، فضلاً عن إعداد تقارير الرنين والأشعة المقطعية خلال 24 ساعة بما يساهم فى التخفيف عن المرضى.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الطلى بأن مركز أورام أسوان يعد صرحاً طبياً يخدم قطاعاً عريضاً من مرضى الأورام بجنوب الصعيد، حيث يضم 58 سريراً داخلياً، و6 أسرة رعاية مركزة، وغرفتى عمليات، و23 سريراً للكيماوى ، و3 أسرة طوارئ ، بالإضافة إلى 11 عيادة خارجية تستقبل نحو 80 ألف متردد سنوياً .