إطلاق خطوط مواصلات مجانية لخدمة رواد "مركز الإسماعيلية التجاري" الجديد

أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن خطة شاملة لتيسير حركة المواطنين وتوفير سبل الراحة لزوار "مركز الإسماعيلية التجاري" بمناسبة افتتاحه المرتقب يوم الخميس المقبل الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥.

وتأتي هذه الخطوة لدعم الحركة التجارية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال فترة التشغيل الأولى.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه تم توجيه مركز ومدينة الإسماعيلية وإدارة المواقف لتوفير ٢٠ سيارة تعمل بالكامل مجانًا لمدة ثلاثة أيام، لنقل المواطنين الراغبين في زيارة مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET، على أن يتم تحديد تعريفة الركوب الرسمية بعد انتهاء هذه الفترة، وتتوزع الخطوط كالتالي:

• الخط الأول: من منطقة (الفردوس) إلى المركز التجاري (ذهابًا وإيابًا) بـ ١٠ سيارات.

• الخط الثاني: من منطقة (الخامسة) إلى المركز التجاري (ذهابًا وإيابًا) بـ ٥ سيارات.

• الخط الثالث: من منطقة (الشيخ زايد) إلى المركز التجاري (ذهابًا وإيابًا) بـ ٥ سيارات.

وفي إطار الاستعدادات الجارية، أوضح دكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية بهذا الشأن حيث سيتم الانتهاء من تركيب لوحات إرشادية وتوضيحية داخل كافة المواقف بعد غدٍ، لتوجيه المواطنين لمناطق تجمع السيارات المجانية.

وتنطلق الخدمة فعليًّا اعتبارًّا من الخميس المقبل تزامنًا مع قص شريط افتتاح المركز كما تم تكليف مدير عام إدارة المواقف برئاسة فريق عمل ميداني للتواجد بمواقع التشغيل على مدار الساعة، لمتابعة انتظام حركة السيارات وتذليل أي عقبات تواجه الجمهور.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن المحافظة تسعى دائمًا لتطوير الخدمات المقدمة لمواطني الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن المركز التجاري الجديد يمثل إضافة اقتصادية وترفيهية هامة للمحافظة.