محافظ الفيوم: الانتهاء من تنفيذ 969 مشروعاً ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، الانتهاء من تنفيذ 969 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بهدف الارتقاء بالبنية التحتية الأساسية لشبكات المرافق بتلك القرى، بما يسهم في تقديم الحلول الجذرية للمشكلات المزمنة التي عانى منها المواطنون لفترات طويلة.



وأوضح محافظ الفيوم - في بيان اليوم /الأحد/- أن إجمالي عدد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بلغ 1199 مشروعاً، بإجمالي تكلفة 3ر20 مليار جنيه، تم إنهاء 969 مشروعاً منها، وتسليم 716 مشروعاً بالفعل، وجارى أنهاء باقي المشروعات لتسليمها في أقرب وقت.



وأشار إلى أن المشروعات تشمل مجمعات خدمية حكومية بإجمالي 20 مجمعاً، بتكلفة 280 مليون جنيه منها 12 مشروعاً بقرى إطسا، و8 مشروعات بقرى مركز يوسف الصديق، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، لافتاً إلى أنه تم تشغيل خدمات (الوحدة المحلية، مكاتب البريد، مكاتب التموين، ومكاتب التضامن الاجتماعي) بتلك المجمعات، والتنسيق مع وزاراتي التخطيط والتنمية المحلية لسرعة إنهاء إجراءات تشغيل المراكز التكنولوجية بها، وكذا التنسيق مع وزاراتي الداخلية والعدل لسرعة أنهاء إجراءات تشغيل مكاتب الأحوال المدنية ومكاتب الشهر العقاري بمجمعات الخدمات الحكومية.



كما تشمل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مجمعات زراعية بإجمالي 20 مجمعاً بتكلفة 190 مليون جنيه، منها 12 مجمعاً بقرى إطسا، و8 مجمعات بقرى مركز يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ 100%، حيث تم تشغيل خدمات (الجمعيات الزراعية، الوحدات البيطرية، ومراكز الإرشاد الزراعي) بتلك المجمعات، وجار التنسيق مع وزارة الزراعة لسرعة تركيب معدات مراكز تجميع الألبان بمجمعي جردو والمشرك.



ولفت المحافظ إلى أنه تم تنفيذ وإنهاء 155 مشروعًا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية 312 مليون جنيه، منها 123 مشروعاً بقرى مركز إطسا، و32 مشروعاً بقرى مركز يوسف الصديق، تشمل 75 مشروعاً ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية وإحلال وتجديد، و80 مشروع صيانة، وفي قطاع الموارد المائية والري (أعمال كباري وتبطين المجاري المائية الترع والمساقي ) يجري تنفيذ 77 مشروعاً، تشمل 47 كوبري و30 مشروع تبطين، بواقع 49 مشروعاً بمركز إطسا، و28 مشروعاً بمركز يوسف الصديق، وذلك بتكلفة إجمالية 280 مليون جنيه، موضحاً أنه تم أنهاء 75 مشروعاً منها.



وتابع الأنصاري أنه تم إنهاء 32 مشروعاً بقطاع الصحة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تم إنهاء وتشغيل 19 مشروع رفع كفاءة خفيف للوحدات الصحية بالحسينية، وخليل الجندي، ومطول، وعبد ربه، وسعداوي، والزعفراني بمركز إطسا، وقارون، والصبيحي، والقرية الثانية، وقوتة، والشيمي، وذكي صالح، والصعايدة، وبركة، ورواق، وشعلان، وأبو صايم، والخواجات، والفقي، بمركز يوسف الصديق.



ولفت الى أنه تم إنهاء 13 مشروع إنشاء جديد جاري تسليمها وتشغيلها، بقرى الحجر، ومنشأة عبدالمجيد، ومنشأة الأمير، والمحمودية، والغرق، ودانيال، بمركز إطسا، وسيدنا الخضر، وكحك، وقصر الجبالي، والريان، والمشرك، وبريشة، وموسى ميزار، بمركز يوسف الصديق، مشيراً إلى أنه تم إنهاء وتشغيل 19 نقطة إسعاف بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 95 مليون جنيه، منها 9 نقاط إسعاف بمركز إطسا، و10 نقاط إسعاف بمركز يوسف الصديق.



وأضاف أنه في قطاع الشباب والرياضة، تم إنهاء أعمال 68 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه، منها 48 مشروعاً بقرى مركز إطسا، بتكلفة 208 ملايين جنيه، و20 مشروعاً بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 112 مليون جنيه، وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من تنفيذ 122 مشروع شبكات جهد متوسط، وشبكات جهد منخفض، وموزعات كهرباء بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وتستهدف تلك المشروعات تحسين وزيادة التغطية الكهربائية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتغطية الاحتياجات المستقبلية بعيدة المدى بها، والتوسع في أعمال الإنارة العامة، وأعمال تحويل الشبكات الهوائية إلى شبكات أرضية أكثر أمانًا، وفي قطاع الاتصالات وأبراج المحمول، تم الانتهاء من تنفيذ 108 مشروعات، تشمل توصيل شبكات ألياف ضوئية بـ43 قرية، وتركيب 65 برج محمول بالقرى المستهدفة.



فيما تم الانتهاء من تنفيذ 46 مشروعاً بقطاع الصرف الصحي "محطات وشبكات"، تشمل تنفيذ محطتي معالجة بقريتي الحامولي وبطن اهريت، و9 محطات رفع بقرى الغابة، ومنشأة عبد المجيد، وأبو صير، ودانيال، ومعصرة عرفة، بمركز إطسا، ورواق، وعلي باشا الروبي، والريان، وموسى ميزار، بمركز يوسف الصديق، إضافة إلى خطوط الطرد وشبكات الانحدار بقرى قلهانة، ومنشأة ربيع، ونوارة، وجردو، وقلمشاة، وأبو جندير، والغرق قبلي، وتطون، بمركز إطسا، والشواشنة، ومنشاة الأمير، ورواق، والريان، وعلى باشا الروبي، وبطن اهريت، وموسى ميزار، والحامولي، بمركز يوسف الصديق، فيما يشمل قطاع مياه الشرب "خزانات وشبكات ووصلات منزلية"، لـ134 مشروعاً، بتكلفة إجمالية مليار و600 مليون جنيه، منها 96 مشروعاً بمركز إطسا، و38 مشروعاً بمركز يوسف الصديق، وتم إنهاء 132 مشروعاً منها.



وكشف محافظ الفيوم عن أنه فيما يتعلق بمشروعات قطاع التنمية المحلية "الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء"،تم تنفيذ 6 مشروعات، بتكلفة 14 مليون جنيه، بواقع 3 مشروعات بمركز إطسا، ومثلها بمركز يوسف الصديق، وتشمل تلك المشروعات إنشاء سوق الغرق، وموقف الغرق، ورفع كفاءة نقطة إطفاء قلمشاة بمركز إطسا، وإنشاء سوق النزلة، واستكمال ورفع كفاءة موقف يوسف الصديق، ورفع كفاءة نقطة قارون، بمركز يوسف الصديق، وفى قطاع أبنية التضامن الاجتماعي، تم الانتهاء من رفع كفاءة الوحدة الاجتماعية بجردو، ورفع كفاءة الوحدة الاجتماعية بمنية الحيط، وإنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بقصر الباسل.



وفي قطاع الغاز الطبيعي، تم الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعاً، حيث تم إنهاء الأعمال وتدفيع الغاز بقرى قلهانة، وقلمشاة، ومنشاة رمزي، ومنشاة علوي، ومنشاة ربيع، ومنشاة حلفا، والسعدة، والعوفي، ونوارة، والحجر، والقاسمية، وعنك، وتطون، ودانيال، ومنشأة سيف النصر، وأبو جندير، والجعافرة، بمركز إطسا، وقرى الشواشنة، والحامولي، وقصر الجبالي، وكحك، والنزلة، وبطن اهريت، وشعلان، والمقراني، ورواق، وعلي باشا الروبي، بمركز يوسف الصديق

وجاري تدفيع الغاز بقرى منشأة فيصل، وجردو، والمحمودية، وكفور حشمت، ومنشاة الأمير، بمركز إطسا، كما تم الانتهاء من أعمال الشبكة الخارجية لقرى أبو صير، ومعصرة عرفة، وشدموه، بمركز إطسا، وجاري تنفيذ الأعمال بقرى بحر أبو المير، والحامدية، والغرق، ومنية الحيط، والغرق قبلي، ومطول، بمركز إطسا، وقرية الريان بمركز يوسف الصديق