محافظ أسوان يشهد تكريم القيادات النسائية بالتعاون مع الأكاديميةالوطنية للتدريب

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الحفل الختامى لتكريم عدد من القيادات النسائية الأسوانية عقب إجتيازهن للمرحلة الرابعة من البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتمكين المرأة فى مختلف المجالات.

حيث نظمته المحافظة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار ثلاثة أسابيع ، وحضر الإحتفالية فريق عمل الأكاديمية الذى ضم كل من الدكتورة نانسى شهاب الدين مدير البرنامج التدريبى ، والدكتور محمد فلفل مدرب بالأكاديمية.

وأكد محافظ أسوان فى كلمته على أن المرأة أصبحت شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية ، وأن قصص النجاح النسائية فى أسوان خير دليل على إصرار وعزيمة المرأة لتحقيق إنجازات ملموسة وفاعلة سواء على المستوى المحلي أو الدولى.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة سلافة جويلى لما تقدمه من برامج نوعية تعزز قدرات المرأة والشباب ، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه الدورات داخل أسوان يوفر فرصاً حقيقية لأبناء المحافظة ويساهم فى توفير مشقة السفر للحصول على مثل هذه التدريبات.

المرأة تقود

كما دعا المحافظ القيادات النسائية إلى الإستفادة القصوى من الخبرات والمعارف التى إكتسبنها خلال البرنامج التدريبى بما يساهم فى الإرتقاء بمنظومة العمل داخل مؤسساتهن ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، فيما قدم متدربى الأكاديمية شكرهم لمحافظ أسوان على الدعم الذى ساهم فى إنجاح فعاليات البرنامج التدريبى وحصولهن على هذه البرامج المتقدمة ذات الجودة العلمية والفكرية العالية .

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الرعاية الصحية داخل المنشآت الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، حيث تفقد مركز أورام أسوان برفقة الدكتور محمد الطلى مدير المركز.

وخلال الزيارة حرص المحافظ على التجول داخل صالات الإنتظار والتواصل المباشر مع المرضى وذويهم للتعرف على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة لهم.

حيث أشاد المترددين بالخدمة الطبية المقدمة من الأطباء وهيئة التمريض ، مؤكدين فى الوقت نفسه على إحتياجهم لتوفير بعض المستلزمات الطبية الخاصة بعلاج الأورام ، كما تفقد الدكتور إسماعيل كمال وحدة الرنين المغناطيسى بالمركز.