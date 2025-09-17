محافظ أسوان يفاجئ مركز طب الأسرة ويوجه بالتحقيق الفورى فى شكاوى المواطنين

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان للمرة الثالثة ، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لنحو 112 ألف مواطن من أهالى مناطق وسط المدينة والشيخ هارون وذلك فى إطار متابعته الميدانية المستمرة لمنظومة التأمين الصحى الشامل .

وخلال جولته رصد المحافظ العديد من شكاوى المواطنين بشأن تباطئ الإجراءات فى تلقى الخدمات الطبية ، سواء المتعلقة بتحديث البيانات أو تأخر صرف العلاج بالكامل من الصيدلية التابعة للمركز ، بالإضافة إلى شكوى المترددين من عدم وجود طبيب للأسنان ، وفى تدخل عاجل من المحافظ تم إيفاد طبيب أسنان خلال 15 دقيقة للمركز الطبى .

جولات ميدانية

فيما قرر اللواء إسماعيل كمال إحالة هذه الوقائع للتحقيق الفورى ، مشدداً على أن المحافظة لن تتهاون مع أى تقصير فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ، وأنه سيتم إتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة للتيسير على المنتفعين وتخفيف مشقة تنقلهم ، وذلك من خلال التنسيق مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوزيع المترددين على المراكز الطبية الأخرى القريبة ، وبجانب دعم مركز صحة أول بزيادة الأطقم الطبية لتسريع الكشف على الحالات وتحديد نوعية العلاج اللازم لها بما يضمن تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة.

وأكد إسماعيل كمال على أن الهدف الأساسى هو توفير خدمة علاجية لائقة وسريعة للمواطن الأسوانى فى إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومية بالإرتقاء بالمنظومة الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والتغلب على كافة التحديات لتحقيق كافة مقومات النجاح لها .

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الرعاية الصحية داخل المنشآت الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، حيث تفقد مركز أورام أسوان برفقة الدكتور محمد الطلى مدير المركز .