أسوان.. تكريم القيادات النسائية خريجات برنامج المرأة تقود بالمحافظات

شهد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال فعاليات الحفل الختامي لتكريم عدد من القيادات النسائية الأسوانية عقب اجتيازهن للمرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار ثلاثة أسابيع.



وذكر بيان صادر عن محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، أن الاحتفالية حضرها فريق عمل الأكاديمية الذي ضم كل من مدير البرنامج التدريبي الدكتورة نانسي شهاب الدين، ومدرب بالأكاديمية الدكتور محمد فلفل.



وأكد محافظ أسوان، في كلمته، أن المرأة صارت شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن قصص النجاح النسائية في أسوان خير دليل على إصرار وعزيمة المرأة لتحقيق إنجازات ملموسة وفاعلة سواء على المستويين المحلي أو الدولي.



وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة سلافة جويلي لما تقدمه من برامج نوعية تعزز قدرات المرأة والشباب، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه الدورات داخل أسوان يوفر فرصاً حقيقية لأبناء المحافظة ويسهم في توفير مشقة السفر للحصول على مثل هذه التدريبات.



ودعا المحافظ القيادات النسائية إلى الاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف التي اكتسبناها خلال البرنامج التدريبي بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل داخل مؤسساتهن ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما قدم متدربي الأكاديمية شكرهم لمحافظ أسوان على الدعم الذي ساهم في إنجاح فعاليات البرنامج التدريبي وحصولهن على هذه البرامج المتقدمة ذات الجودة العلمية والفكرية العالية.