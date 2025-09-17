قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحركات أوروبية ضد الاحتلال.. هل تنقلب الطاولة على إسرائيل؟
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. تكريم القيادات النسائية خريجات برنامج المرأة تقود بالمحافظات

محافظ أسوان يشهد تكريم القيادات النسائية خريجات برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"
محافظ أسوان يشهد تكريم القيادات النسائية خريجات برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"
أ ش أ

شهد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال فعاليات الحفل الختامي لتكريم عدد من القيادات النسائية الأسوانية عقب اجتيازهن للمرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار ثلاثة أسابيع.


وذكر بيان صادر عن محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، أن الاحتفالية حضرها فريق عمل الأكاديمية الذي ضم كل من مدير البرنامج التدريبي الدكتورة نانسي شهاب الدين، ومدرب بالأكاديمية الدكتور محمد فلفل. 


وأكد محافظ أسوان، في كلمته، أن المرأة صارت شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن قصص النجاح النسائية في أسوان خير دليل على إصرار وعزيمة المرأة لتحقيق إنجازات ملموسة وفاعلة سواء على المستويين المحلي أو الدولي.


وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة سلافة جويلي لما تقدمه من برامج نوعية تعزز قدرات المرأة والشباب، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه الدورات داخل أسوان يوفر فرصاً حقيقية لأبناء المحافظة ويسهم في توفير مشقة السفر للحصول على مثل هذه التدريبات.


ودعا المحافظ القيادات النسائية إلى الاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف التي اكتسبناها خلال البرنامج التدريبي بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل داخل مؤسساتهن ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما قدم متدربي الأكاديمية شكرهم لمحافظ أسوان على الدعم الذي ساهم في إنجاح فعاليات البرنامج التدريبي وحصولهن على هذه البرامج المتقدمة ذات الجودة العلمية والفكرية العالية.

محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال الحفل الختامي القيادات النسائية الأسوانية المرأة تقود بالمحافظات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

أنغام وهاني فرحات

هاني فرحات يقود أوركسترا حفل أنغام في قاعة رويال ألبرت بلندن

حكاية ديجافو

عن حكايتي ديجافو وبتوقيت 2028.. نسمة سمير: الموازنة بين عمق الفكرة وسهولة وصولها للمشاهد

أنعام محمد علي

إنعام محمد علي: شعرت بالخوف من تقدمي" الطريق إلى إيلات"وعرضناه في 6 دول عربية

بالصور

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد