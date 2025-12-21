دباغة الجلود: زيادة الصادرات أهم أولويات عمل الغرفة في الدورة الجديدة

أُعلنت غرفة دباغة الجلود فوز أحمد زكي الجباس برئاسة الغرفة، وتشكيل هيئة مكتب جديدة تضم كلا من محمود سرج عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة لدى اتحاد الصناعات، ومصطفى حسين نائبًا أول، وأحمد فروح نائبًا ثانيًا، فيما ضمت هيئة المكتب جمال التيجي ومحمود الفولي، وذلك في إطار تعزيز دور الغرفة ودعم القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.



قال رئيس الغرفة - في بيان اليوم الأحد- إن خطة العمل خلال الدورة الجديدة تركز بشكل أساسي على زيادة الصادرات ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، من خلال دعم الصناعة الوطنية وتطوير آليات الإنتاج، مشيرًا إلى أن الغرفة ستعمل على تعزيز التواصل مع المصنعين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

تطوير جودة المنتجات

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا بتطوير جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة المشاركة في المعارض المتخصصة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، بما يدعم نمو الصادرات ويعزز من حضور المنتج المصري خارجيًا .



ومن جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة لدى اتحاد الصناعات محمود سرج، أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الدباغة خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تنظيم والمشاركة في مزيد من المعارض المتخصصة، والتوسع في المشاركة بالمعارض الدولية، بما يسهم في دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة، ويعزز من تنافسية الصناعة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.