إطلاق مبادرة "الوعي.. أساس التطوير" في أسوان

تطلق مديرية التنظيم والإدارة بأسوان بقيادة الدكتور عماد عبد الفتاح مدير المديرية مبادرة " الوعى.. أساس التطوير " وهى مبادرة توعوية لنشر الوعى والتثقيف القانونى والادارى والتقنى بين العاملين بالجهات الحكومية المختلفة.

فى إطار توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحقيقا لأهدافها وتعزيز كفاءة الجهاز الإدارى ، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة المعرفة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وتعزيز الإنضباط الوظيفى ورفع كفاءة الأداء المؤسسى بما يسهم فى تحسين بيئة العمل والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود متنوعة

وأشار الدكتور عماد عبد الفتاح بأنه يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين مدير التنظيم والإدارة والإدارات التابعة المختلفة مثل التخطيط والمتابعة وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وإدارة الخدمة المدنية وإدارة الترتيب والتنظيم وإدارة الحوكمة وذلك بالتنسيق مع بعض الإدارات بالديوان العام مثل التدريب والتنمية المستدامة ومركز المعلومات وإدارة الحوكمة.

ويأتى ذلك لبناء كوادر إدارية واعية ومؤهلة تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسيرة الإصلاح الإدارى التى تتبناها الدولة.

وأوضح مدير مديرية التنظيم والإدارة پأنه تستهدف المبادرة العاملين بالديوان العام والعاملون بمجالس المدن والادارات و الوحدات المحلية التابعة لها، وكذا مديريات الخدمات والإدارات والوحدات التابعة لهم.

وتتنوع محاور المبادرة ما بين التثقيف القانونى والتوعية الإدارية ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والتحول الرقمى ودورة فى تطوير وجودة العمل الإدارى ومخرجاته والتنمية المستدامة، وسيتم ذلك من خلال سلسلة من الندوات التعريفية والتثقيفية وذلك بالإنتقال إلى مقار المراكز والمدن الممتدة بنطاق إقليم المحافظة.

ويتم كل ذلك إيماناً بأن النجاح وتطوير الأداء يأتى بالمشاركة الفعاله والتعاون المثمر نحو الوصول إلى تنمية المهارات والمعارف ورفع الكفاءة تحقيقاً للوصول إلى خدمة أفضل وأسرع وأدق لإرضاء المواطنين مع تحقيق الإستدامة فى ذلك.