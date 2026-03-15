علي السبع لـ صدي البلد: شخصية «أسر» في فخر الدلتا واقعية.. فيديو

تألق الفنان علي السبع خلال مشاركته في مسلسل فخر الدلتا ضمن أعمال موسم دراما رمضان 2026، حيث قدم شخصية “أسر” التي أثارت تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور بسبب طبيعتها الشريرة والواقعية.

وفي حوار خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، كشف علي السبع تفاصيل الشخصية وكواليس العمل وردود فعل الجمهور على دوره في المسلسل.

وجاء نص الحوار كالتالي:

- كيف رأيت ردود فعل الجمهور على شخصية “أسر” في مسلسل فخر الدلتا؟

ردود الفعل أبهرتني بصراحة، كان في تفاعل كبير من الجمهور، ووصلني تهديدات بسبب كره الناس للشخصية، لكن ده أسعدني لأنه دليل إن الدور وصل للناس بشكل قوي.

- حدثنا عن طبيعة شخصية “أسر” التي تقدمها في المسلسل؟

“أسر” شخص وصولي يسرق أفكار فخر في العمل ويتنمر عليه، كما أنه خائن في الحب وشخص سيئ، لكنه في نفس الوقت شخصية واقعية وموجودة في الحياة العملية، وهو شخص حقود لا يحب الخير لغيره.

- هل تخوفت من تقديم دور شرير بهذا الشكل؟

لا أخاف من أدوار الشر، بالعكس أعتبرها تحديًا مهمًا لأي ممثل، لأنها تحتاج إلى تفاصيل وتركيز كبير في الأداء.

- كيف حضرت للشخصية قبل بدء التصوير؟

ذاكرت الشخصية جيدًا، وقرأت السيناريو بعناية، واشتغلت على تحضير تفاصيلها سواء من حيث الشكل أو ملامح الشخصية وطريقة تفكيرها.

- ماذا عن كواليس العمل في المسلسل؟

الكواليس كانت ممتعة جدًا مع كل فريق العمل، وكانت هناك أفكار لفيديوهات تيك توك جاءت من أحمد رمزي وفرح عزت، وده خلق أجواء لطيفة وممتعة خلال التصوير.

- كيف تصف تجربتك في مسلسل فخر الدلتا؟

تجربة سعيدة جدًا بالنسبة لي، والكواليس مع فريق العمل كانت رائعة، وأنا سعيد جدًا بالمشاركة في هذا العمل.

وتدور أحداث مسلسل «فخر الدلتا» حول شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية، ليجد نفسه في مواجهة تحديات الحياة في العاصمة، وسط مواقف اجتماعية وإنسانية متنوعة تُقدّم في إطار كوميدي.

ويعد «فخر الدلتا» مسلسلًا اجتماعيًا كوميديًا يضم عددًا من النجوم، من بينهم تارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو رية وعلي السبع وأحمد عصام السيد، ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية.

