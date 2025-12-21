جنوب السودان: نلتزم بالركائز الخمس للتعاون بين مصر ودول إفريقيا

قال موندي سيمايا، وزير خارجية جنوب السودان، إنه حمل رسالة من رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وزير خارجية جنوب السودان، في مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية: “حظيت بالأمس بالانضمام إلى وزراء خارجية البلدان الأفريقية للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقاء ودي للغاية، وأود أن أكرر التزامنا بالتمسك بالركائز الخمس للتعاون بين مصر والدول الإفريقية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس”.

وأضاف أنه عقد لقاء مثمرا للغاية مع وزير الداخلية المصري حيث تبادلنا الآراء حول التعاون بين البلدين، وتفاصيل الوضع فيما يتعلق بالتحديات في أوضاع مواطني جنوب السودان هنا في مصر، ووعدنا بإيجاد حلول لكل التحديات، ومواصلة التعاون مه نظيره في جنوب السودان.

ولفت وزير خارجية جنوب السودان، إلى أننا سنواصل متابعة نتائج اجتماعنا مع وزير الداخلية.

واستطرد: ذكر السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عددا من النقاط التي نتفق معها جميعا، وسنواصل المشاورات ونقل ما اتفقنا عليه إلى قيادتنا ونظرنا في حالة العلاقات الثنائية، والتزامنا بالعمل على تحسين هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين.

وواصل تصريحاته: تشاروت مع القيادة في جوبا، وقد أعربوا عن الفخر بنتائج اجتماعنا في مصر، وأعلنوا عن زيارة وفد رفيع المستوى إلى القاهرة نهاية هذا العام؛ لمواصلة المناقشات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزير الخارجية المصري.