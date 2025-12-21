قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

جنوب السودان: نلتزم بالركائز الخمس للتعاون بين مصر ودول إفريقيا

وزير خارجية جنوب السودان
وزير خارجية جنوب السودان
محمد شحتة

قال موندي سيمايا، وزير خارجية جنوب السودان، إنه حمل رسالة من رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وزير خارجية جنوب السودان، في مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية: “حظيت بالأمس بالانضمام إلى وزراء خارجية البلدان الأفريقية للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقاء ودي للغاية، وأود أن أكرر التزامنا بالتمسك بالركائز الخمس للتعاون بين مصر والدول الإفريقية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس”.

وأضاف أنه عقد لقاء مثمرا للغاية مع وزير الداخلية المصري حيث تبادلنا الآراء حول التعاون بين البلدين، وتفاصيل الوضع فيما يتعلق بالتحديات في أوضاع مواطني جنوب السودان هنا في مصر، ووعدنا بإيجاد حلول لكل التحديات، ومواصلة التعاون مه نظيره في جنوب السودان.

ولفت وزير خارجية جنوب السودان، إلى أننا سنواصل متابعة نتائج اجتماعنا مع وزير الداخلية.

واستطرد: ذكر السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عددا من النقاط التي نتفق معها جميعا، وسنواصل المشاورات ونقل ما اتفقنا عليه إلى قيادتنا ونظرنا في حالة العلاقات الثنائية، والتزامنا بالعمل على تحسين هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين.

وواصل تصريحاته: تشاروت مع القيادة في جوبا، وقد أعربوا عن الفخر بنتائج اجتماعنا في مصر، وأعلنوا عن زيارة وفد رفيع المستوى إلى القاهرة نهاية هذا العام؛ لمواصلة المناقشات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزير الخارجية المصري.

