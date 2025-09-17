قومى المرأة بأسوان تنظيم30جلسة دوار للتوعية المجتمعية بقرى كوم أمبو

تحت مظلة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنفيذ عدد 30 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى مركز كوم أمبو .

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية من أجل التوسع فى تنظيم المزيد من الجلسات وندوات التوعية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة على إستمرار تنظيم برنامج جلسات الدوار تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية .

جلسات الدوار

وأشار بأن الجلسات إستهدفت توعية عدد 1500 سيدة ورجل وشاب داخل قرى وعزب الفؤادية وسالمون وجزيرة بساو والفارسية والعبابدة بكوم أمبو ، لافته إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية ، بالإضافة إلى تنظيم الأسرة وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية.

هذا وفى موقف إنسانى للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية للمنشآت الصحية ، ومنها مركز الأورام.

وجه المحافظ بالتدخل السريع لحل العديد من الشكاوى الجماهيرية التى قام المواطنين بعرضها عليه ، منها ما يتعلق بتسهيل الإجراءات المطلوبة ضمن آلية عمل منظومة التأمين الصحى الشامل أو توفير الكورسات العلاجية لبعض المرضى بشكل عاجل أو موضوعات عامة تتعلق بأداء الخدمات الأخرى .

ووجه محافظ أسوان مسئولى الرعاية الصحية بإنهاء إجراءات التسجيل لبعض الحالات لتمكينها من الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية ضمن المنظومة الجديدة.

كما استمع محافظ أسوان إلى العديد من المطالب والشكاوى الأخرى من المواطنين الذين إلتقى بهم بهذه المنشآت الصحية ، مكلفاً المسئولين بسرعة التدخل وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .