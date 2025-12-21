اللجنة العسكرية لحلف الناتو تعقد اجتماع رؤساء أركان الدفاع في بروكسل يناير المقبل

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن لجنته العسكرية، أعلى سلطة عسكرية في الحلف، ستعقد اجتماعًا على مستوى رؤساء أركان الدفاع يومي 21 و22 يناير 2026 في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح حلف الناتو -في بيان اليوم /الأحد/- أن الاجتماع سيرأسه رئيس اللجنة العسكرية الأدميرال جوزيبي كافو دراجوني، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء الـ32، إلى جانب القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا الجنرال أليكسوس جي. غرينكويتش، والقائد الأعلى للتحول في الحلف الأدميرال بيير فاندير.

وأضاف البيان أن رؤساء أركان الدفاع في دول الحلف سيعقدون أيضًا لقاءات مع نظرائهم من شركاء الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى جورجيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن الجلسة الأولى ستتضمن إحاطة يقدمها القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا حول مستوى جاهزية الناتو لتعزيز قدراته في الردع والدفاع الجماعي، في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه الحلف.

وفي الجلسة الثانية، سيتناول القائد الأعلى للتحول في حلف الناتو سبل تسريع توفير القدرات العسكرية ذات الصلة، من خلال دعم الدول الأعضاء في تبني الابتكار ونشره بالحجم والوتيرة المناسبين.

وفي إطار مجلس الناتو–أوكرانيا، سيناقش رؤساء أركان الدفاع تطورات الوضع الميداني في أوكرانيا، واستمرار دعم الحلف لكييف، بما في ذلك برنامج المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا (NSATU)، ومركز التحليل والتدريب والتعليم المشترك (JATEC). كما دُعي رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي للمشاركة في هذه الجلسة.

وذكر البيان أن الجلسات اللاحقة ستسلط الضوء على الدور الاستراتيجي للشراكات في مواجهة التحديات الأمنية العالمية المتشابكة والمتطورة، وذلك من خلال مناقشات مع شركاء الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومع جورجيا.

ومن المقرر أن يعقد رئيس اللجنة العسكرية والقائدان الأعلى لقوات الحلف في أوروبا وللتحول مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب اختتام أعمال الاجتماع.

