محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ويطمئن على مستوى الخدمات الطبية

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الرعاية الصحية داخل المنشآت الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، حيث تفقد مركز أورام أسوان برفقة الدكتور محمد الطلى مدير المركز. 

وخلال الزيارة حرص المحافظ على التجول داخل صالات الإنتظار والتواصل المباشر مع المرضى وذويهم للتعرف على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة لهم. 

حيث أشاد المترددين بالخدمة الطبية المقدمة من الأطباء وهيئة التمريض ، مؤكدين فى الوقت نفسه على إحتياجهم لتوفير بعض المستلزمات الطبية الخاصة بعلاج الأورام ، كما تفقد الدكتور إسماعيل كمال وحدة الرنين المغناطيسى بالمركز. 

وإطمأن على معدلات العمل وعدد الحالات اليومية التى تتراوح ما بين 250 إلى 300 حالة ، فضلاً عن إعداد تقارير الرنين والأشعة المقطعية خلال 24 ساعة بما يساهم فى التخفيف عن المرضى. 

المنشآت الصحية 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الطلى بأن مركز أورام أسوان يعد صرحاً طبياً يخدم قطاعاً عريضاً من مرضى الأورام بجنوب الصعيد، حيث يضم 58 سريراً داخلياً، و6 أسرة رعاية مركزة، وغرفتى عمليات، و23 سريراً للكيماوى ، و3 أسرة طوارئ ، بالإضافة إلى 11 عيادة خارجية تستقبل نحو 80 ألف متردد سنوياً .

وأكد المحافظ على أن المركز يضم أحدث الأجهزة الطبية المتطورة ، من بينها جهاز العلاج الإشعاعى لمرضى الأورام ، وجهاز الرنين المغناطيسى ، وجهاز الأشعة التداخلية لحقن حالات الألم والأورام، إلى جانب جهاز الماموجرام للأشعة الخاصة بالثدى ، وجهاز الأشعة المقطعية وغيرها بما يساهم فى رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة وتخفيف معاناة المرضى .

هذا وفى موقف إنسانى للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية للمنشآت الصحية ، ومنها مركز الأورام ، وجه المحافظ بالتدخل السريع لحل العديد من الشكاوى الجماهيرية التى قام المواطنين بعرضها عليه ، منها ما يتعلق بتسهيل الإجراءات المطلوبة ضمن آلية عمل منظومة التأمين الصحى الشامل أو توفير الكورسات العلاجية لبعض المرضى بشكل عاجل أو موضوعات عامة تتعلق بأداء الخدمات الأخرى .

