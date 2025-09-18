محافظ أسوان: توفير اعتمادات إضافية بـ300 مليون جنيه لاستكمال مشروع الإحلال والتجديد بمساكن المغتربين بقرى نصر النوبة

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والمهندس أحمد بسيوني مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان ، والذى أوضح بأنه تم الإنتهاء من إنشاء وتسليم 1580 منزل بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية بشكل حضارى وجمالى ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة الدولة المصرية لتحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال بأنه بالتوازى مع ذلك جارى التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربينى ، وأيضاً وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتورة رانيا المشاط لتوفير الإعتمادات الإضافية بمبلغ 300 مليون جنيه للإنتهاء من إحلال وتجديد 937 منزل آخر جارى العمل فيهم على قدم وساق ضمن نفس المشروع .

وسيتم إستكمال المراحل التالية تباعاً عقب الإنتهاء من هذه المرحلة وذلك من خلال المعاينات الفنية الدقيقة التى تنفذها اللجان المتخصصة ليتم الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى بما يحقق الإستقرار الأسرى ويحسن جودة الحياة لأهالى نصر النوبة.

مساكن المغتربين

وخلال الإجتماع الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد سامى مدير عام مديرية الإسكان .

أشار إسماعيل كمال إلى أن هذه الجهود أثمرت أيضاً عن توفير إعتماد مالى بقيمة 12 مليون جنيه بعد موافقة وزير الإسكان ، وذلك إستجابة لمطلب محافظ أسوان ، ليتم ضخها فى مشروع توصيل المرافق العامة بقرية وادى العرب بنصر النوبة ، وتشمل الأعمال إستكمال شبكات وخطوط مياه الشرب والكهرباء بما يساهم فى توفير هذه الخدمات الحيوية لـ 84 منزلاً داخل القرية ، وبما يعود بالنفع المباشر على الأهالى .

وأكد المحافظ على أن المحافظة حريصة على المضى قدماً وتقديم كامل الدعم لتلبية المطالب الجماهيرية بأسلوب ممنهج وعلمى ومحكم ومنظم ، وذلك وفقاً للنهج الجديد الذى يتم تطبيقه لإقتحام المشاكل والشكاوى المتراكمة ، ووضع الحلول الفورية التى يلمسها المواطن الأسوانى على أرض الواقع فى كافة قطاعات العمل العام .