أمين الاتحاد العربي للشباب والبيئة: الخطط والبرامج تنبع دائمًا من أفكار الشباب

أكد الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، أن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من منتدى الشباب العربي الإفريقي التي استضافتها محافظتا الأقصر وأسوان ، شكّلت منصة حقيقية للاستماع إلى أفكار ورؤى الشباب العربي والإفريقي حول قضايا الاستدامة والجامعات الخضراء .. قائلا : "إن خطط وبرامج الاتحاد تنبع دائمًا من أفكار الشباب أنفسهم، ويتم تحويلها إلى أنشطة ومبادرات عملية ضمن خطط العمل المستقبلية للاتحاد".



وأوضح رشوان - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المنتدى الذي نظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس الاتحاد وبأمانة عامة للدكتور ممدوح رشوان، بالتعاون وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة إدارات الشباب والبيئة بجامعة الدول العربية وجاء تحت عنوان «الجامعات الخضراء.. خطوة نحو مستقبل مستدام» ، شهد مشاركة 250 شابًا وفتاة من 11 دولة عربية، و12 جامعة مصرية، وحملت دورته اسم الخبير البيئي الدولي الدكتور مجدي علام واختتمت أعماله بإعلان برنامج عملي وخطة عمل للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، تستهدف ترسيخ ثقافة «الخضرنة» في المجتمع، وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، ودعم جهود مكافحة الإدمان.



وقال رشوان : إن المنتدى خرج بعدد كبير من التوصيات المتخصصة في مجالات استدامة الجامعات والجامعات الخضراء .. موضحًا أن هذه التوصيات يتم حاليًا إعدادها في صيغتها النهائية على أن يتم عرضها وإرسالها خلال الشهر المقبل إلى اجتماعي وزراء البيئة العرب ووزراء الشباب والرياضة العرب، لعرض ما طرحه الشباب وما يتطلعون إليه من سياسات وبرامج مستقبلية.



وأكد أن تجاربه السابقة مع مثل هذه اللقاءات أظهرت تفاعلًا إيجابيًا من الوزراء مع توصيات الشباب العربي والاستجابة لها .. منوها بأن المنتدى تضمن برنامجًا علميًا متكاملًا إلى جانب برنامج سياحي وثقافي، دعم البعد العملي والإنساني للتجربة.



وأوضح أن ختام فعاليات المنتدى بأسوان شهد مبادرة رمزية وعملية، حيث قامت كل دولة وجامعة مشاركة بزراعة شجرة من الأشجار المصرية العريقة بحديقة النباتات في أسوان، التي تتعرض بعض أنواعها للاندثار، وذلك في إطار المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية إلى غرب سهيل ومنطقة النوبة ومتحف النوبة وجولة بالأسواق التراثية في أسوان.



وشدد رشوان على أن الاتحاد العربي للشباب والبيئة يضع الشباب في مقدمة أولوياته باعتبارهم الفئة المستهدفة الأساسية .. موضحًا أن تعديل السلوك البيئي يبدأ من سن مبكرة من خلال تقديم المعرفة العلمية السليمة بشكل مبسط، تتحول إلى وعي، ثم إلى اتجاهات إيجابية تحرك السلوك.



وأضاف أن المنتدى حرص على إشراك الخبراء والمتخصصين في نقل المعرفة للشباب، وتحويل هذا الوعي إلى مشاركة فعلية في وضع الحلول .. مؤكدًا إعجابه بما عرضه الشباب من تجارب مبتكرة خلال المنتدى في مجالات الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والحفاظ على التراث، والطاقة، والإدارة الذكية للمخلفات.

