ترامب يوصي بتحقيق في تمويل "أنتيفا" ويصنّفها منظمة إرهابية كبرى
فقدان 61 مهاجراً سودانياً إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا
أماكن لا يجوز فيها الصلاة.. حذر منها النبي
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض
الشرع: لا ضغوط أمريكية على دمشق والاتفاق الأمني مع إسرائيل أولوية
تعرّف على مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة
وزير الخارجية السوري في واشنطن لبحث العقوبات والمفاوضات مع إسرائيل
أسعار رمزية.. السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات للطلاب على 4 قطارات
دعاء بين السجدتين في الصلاة.. 7 كلمات تجلب خيري الدنيا والآخرة
خالد أبو بكر: قطر في حالة سلم وليس بينها وبين أي دولة حربا أو مشكلات سياسية
محافظات

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة فى أسواق محافظة أسوان اليوم الخميس

أسواق الخضروات والفاكهة
أسواق الخضروات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق محافظة أسوان اليوم الخميس الموافق: 18 /9 /2025 .

أسعار الخضروات :

وتتراوح أسعار الطماطم للكيلو ما بين 15 لـ20 جنيهًا للكيلو علي حسب جودتها، وكيلو البطاطا 15 جنيها، والجزر 20 جنيه ، والبطاطس تراوحت 10 لـ15جنيه للكيلو، والخيار يتراوح ما بين 20 لـ25جنيه ، والملوخية سعرها 30 جنيهًا. 

وتراوح سعر البصل ما بين من 10 لـ 15جنيه للكيلو للنوعين الأبيض والأحمر، الباذنجان بـ 15 جنيه ، والفلفل الأخضر مابين 20 لـ30 جنيه، والفلفل الألوان 80 جنيه ، والكوسه الخضراء تراوحت مابين 30 لـ40 جنيهًا. 

أسعار الفاكهة :

وتتراوح سعر كيلو البلح البارحى بين 80 لـ100جنيهًا، والبلح النوع العادى 50 جنيهًا، بجانب سعر كيلو الجوافه البناتي  50 جنيهًا، والعنب  سعره يتراوح سعره مابين  50 لـ60 جنيهًا، والتفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ 100جنيهًا للكيلو. 

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدا كبيرا للأهالي علي الأسواق الأسبوعية الشعبية والتي من أبرزها سوق الأربعاء بمدينة إدفو، وسوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو، وسوق الاثنين بمركز نصر النوبة، باعتبارها من أبرز الأسواق الأسبوعية التى تشهد إقبالًا نظرًا لتناسب أسعار الخضراوات والفواكه والطيور، ومنتجات المأكولات المتنوعة، مع الأهالى، حيث يكون هناك فارق فى سعر البيع عن المحال التجارية.

وفى ضوء حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على رفع درجة الجاهزية الكاملة بمدارس المحافظة مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/ 2026 .

وجه المحافظ اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بتنفيذ جولة ميدانية داخل نطاق مركز نصر النوبة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال التجهيز والتطوير بالمدارس .

وشملت الجولة التفقدية للسكرتير العام المساعد برفقة محمد عبد العزيز رئيس المدينة ، وسيد برجاس مدير الإدارة التعليمية بنصر النوبة عدداً من المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمختلف القرى والنجوع ، وتم فيها التشديد على تكثيف النظافة العامة ، وإنهاء أعمال الصيانة البسيطة والدهانات وتوفير المقاعد والسبورات والوسائل التعليمية ، بجانب مراجعة المرافق الحيوية مثل الكهرباء والمياه ودورات المياه وذلك لضمان تهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

