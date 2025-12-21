لتعزيز إدارة المخلفات.. التنمية المحلية تشارك في ورشة عمل بكوريا الجنوبية

شارك وفد رفيع المستوى من وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير لشئون البيئة والتنمية المجتمعية، وعدد من قيادات ومسئولين محافظات القاهرة الكبرى في ورشة عمل متخصصة بدولة كوريا الجنوبية خلال الفترة من 17 إلى 23 ديسمبر 2025.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة كوريا الجنوبية، وبتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة .

أبرز محاور المشاركة:



▪️مناقشة آليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفق التجربة الكورية.

▪️تنفيذ زيارات ميدانية للجهات البيئية الكورية للاطلاع على النظم والتقنيات الحديثة.

▪️دعم إنشاء نموذج محاكاة متكامل لبناء قدرات العاملين بمنظومة المخلفات بمركز سقارة.

▪️تبادل الخبرات في مجالات البيئة والتغيرات المناخية وبناء القدرات المؤسسية.

▪️متابعة تنفيذ المنحة الكورية الموقعة في ديسمبر 2024 والممولة من وزارة الطاقة والبيئة والمناخ الكورية.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الدولي في المجالات البيئية، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.