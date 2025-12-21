برنامج الأغذية العالمي يحذر: التمويل المتاح للاجئين في الأردن يكفي حتى مارس 2026 فقط

أظهر تقرير حديث لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن أن التمويل الحالي المخصص لدعم اللاجئين لا يكفي إلا حتى نهاية شهر مارس 2026. ويشير التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، إلى أن البرنامج يسعى لتأمين 51 مليون دولار إضافية لضمان استمرار عملياته حتى نهاية العام المقبل.

كما يحتاج البرنامج إلى 8 ملايين دولار لضمان استمرار برنامج الوجبات المدرسية، وإلا فإن نحو 500 ألف طفل أردني ولاجئ سيحرمون من الوجبات الصحية اليومية في المدارس داخل المخيمات وخارجها.

ورغم عودة حوالي 172 ألف لاجئ سوري إلى سوريا بين ديسمبر 2024 ونوفمبر 2025، يظل الأردن ثاني أعلى دولة من حيث عدد اللاجئين مقارنة بحجم السكان.

ووفق التقرير، تلقى قرابة 230 ألف لاجئ في نوفمبر 2025 مساعدات غذائية ونقدية مخفضة تصل إلى 15 ديناراً أردنياً (21 دولاراً) شهرياً للفرد، فيما لا تشمل هذه المساعدات ثلث اللاجئين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتشير مراقبة الأمن الغذائي في الربع الثالث من 2025 إلى أن نصف اللاجئين في المخيمات و81% في المجتمعات المحلية يعانون من نقص الغذاء، رغم أن نصف المقيمين في المخيمات وثلاثة أرباع المقيمين في المجتمعات يخططون للبقاء في الأردن لعام إضافي على الأقل.

ويعاني اللاجئون من تراجع فرص العمل وارتفاع الديون، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق على الغذاء مقارنة بالسنوات السابقة، وفق التقرير. ويقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم لنحو 720 ألف شخص شهرياً عبر التحويلات النقدية وبرامج التغذية المدرسية، إلا أن انخفاض التمويل أدى إلى خفض قيمة المساعدات وحرمان العديد من الأسر المحتاجة.

وفي إطار برنامج التغذية المدرسية، يتعاون البرنامج مع وزارة التربية والتعليم لتوزيع وجبات صحية ووجبات تمر على أكثر من 500 ألف طالب، بينهم 115 ألفاً في المخيمات، كجزء أساسي لمكافحة سوء التغذية وتشجيع استمرار التعليم. ويحذر برنامج الأغذية العالمي من أن أي نقص في التمويل سيعرّض الأطفال لخطر فقدان مصدر غذائي رئيسي.