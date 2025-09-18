إطلاق أسماء رموز أسوان على المدارس في الاجتماع التنفيذي

فى لفتة طيبة، شهد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الموافقة بالإجماع على إطلاق أسماء شخصيتين بارزتين من أبناء المحافظة على عدد من المؤسسات التعليمية ، وذلك تقديراً لما قدماه من دور مؤثر وبصمات خالدة فى خدمة المجتمع الأسواني والصعيد بأكمله، على أن يبدأ تنفيذ ذلك ووضع أسماؤهم بشكل فورى قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تكريم الرموز الوطنية والنماذج المضيئة والمشرفة التي قدمت جهدها ووقتها من أجل خدمة الصالح العام ، لتظل سيرتهم نبراساً يهتدى به الجميع.

فقد وافق المجلس فى حضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية ، على إطلاق إسم الشيخ ماهر خالد على مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى ، وذلك إعترافاً بمكانته المرموقة كأحد أعلام ورجال الدين المخلصين الذين أسهموا فى خدمة الدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الدينى بأسلوب وسطى ومستنير.

الرموز الوطنية

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الشيخ ماهر خالد لم يكن مجرد رجل دين فحسب ، بل كان رمزاً وطنياً قدم الكثير للمجتمع الأسواني من خلال مشاركاته المتعددة فى الأنشطة الدينية والمجتمعية ، كما ساهم فى ترسيخ قيم الانتماء والوطنية ، وعمل على نشر مفاهيم الرحمة والتسامح بين أبناء المحافظة ، ليبقى اسمه خالداً فى ذاكرة الأجيال القادمة.

كما شمل القرار أيضاً إطلاق إسم الشيخ تقادم أحمد الليثى على مدرسة العوينية الإعدادية بإدفو ، وأشار إسماعيل كمال إلى أن ذلك تقديراً مستحق لعطائه الثرى وجهوده الكبيرة على مدى عقود طويلة حيث كان مثالاً يحتذى به فى الحكمة والعطاء ، وواحداً من الشخصيات التى تركت بصمة فى مجال الإصلاح المجتمعى.

فقد لعب الشيخ تقادم دوراً بارزاً فى إنهاء العديد من النزاعات والخلافات بين العائلات والقبائل ليس فى أسوان فقط، بل امتد أثره الإيجابى ليشمل مختلف محافظات الصعيد حيث عرفف بقدرته على تقريب وجهات النظر وإعلاء قيمة الصلح ونبذ الخصومات بما عزز من أجواء المحبة والتآخى بين أبناء المجتمع .

وأكد المحافظ على أن تكريم هاتين الشخصيتين بتخليد إسميهما على مدارس المحافظة يمثل رسالة قوية للأجيال الناشئة بأن المجتمع لا ينسى أبناءه المخلصين ، بل يضعهم دائماً فى مكانتهم اللائقة تقديراً لإسهاماتهم ، وأن أبناء أسوان يفتخرون بأبنائهم من العلماء والحكماء الذين ساهموا فى بناء المجتمع وتعزيز استقراره .