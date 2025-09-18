قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان ملفات غزة والسودان وتعزيز الشراكة
ترامب: إسقاط بوتين يبدأ من براميل النفط
قفل حديدي ومرتبة حمراء تكشف سر تنقيب الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بقنا
14 مصنعًا و9 ملايين جهاز| صناعة الهواتف المصرية تفتح أبواب التصدير.. خبير يوضح
محافظات

إطلاق أسماء رموز أسوان على المدارس في الاجتماع التنفيذي

محمد عبد الفتاح

فى لفتة طيبة، شهد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الموافقة بالإجماع على إطلاق أسماء شخصيتين بارزتين من أبناء المحافظة على عدد من المؤسسات التعليمية ، وذلك تقديراً لما قدماه من دور مؤثر وبصمات خالدة فى خدمة المجتمع الأسواني والصعيد بأكمله، على أن يبدأ تنفيذ ذلك ووضع أسماؤهم بشكل فورى قبل بدء العام الدراسي الجديد. 

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تكريم الرموز الوطنية والنماذج المضيئة والمشرفة التي قدمت جهدها ووقتها من أجل خدمة الصالح العام ، لتظل سيرتهم نبراساً يهتدى به الجميع. 

فقد وافق المجلس فى حضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية ، على إطلاق إسم الشيخ ماهر خالد على مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى ، وذلك إعترافاً بمكانته المرموقة كأحد أعلام ورجال الدين المخلصين الذين أسهموا فى خدمة الدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الدينى بأسلوب وسطى ومستنير. 

الرموز الوطنية 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الشيخ ماهر خالد لم يكن مجرد رجل دين فحسب ، بل كان رمزاً وطنياً قدم الكثير للمجتمع الأسواني من خلال مشاركاته المتعددة فى الأنشطة الدينية والمجتمعية ، كما ساهم فى ترسيخ قيم الانتماء والوطنية ، وعمل على نشر مفاهيم الرحمة والتسامح بين أبناء المحافظة ، ليبقى اسمه خالداً فى ذاكرة الأجيال القادمة. 

كما شمل القرار أيضاً إطلاق إسم الشيخ تقادم أحمد الليثى على مدرسة العوينية الإعدادية بإدفو ، وأشار إسماعيل كمال إلى أن ذلك تقديراً مستحق لعطائه الثرى وجهوده الكبيرة على مدى عقود طويلة حيث كان مثالاً يحتذى به فى الحكمة والعطاء ، وواحداً من الشخصيات التى تركت بصمة فى مجال الإصلاح المجتمعى. 

فقد لعب الشيخ تقادم دوراً بارزاً فى إنهاء العديد من النزاعات والخلافات بين العائلات والقبائل ليس فى أسوان فقط، بل امتد أثره الإيجابى ليشمل مختلف محافظات الصعيد حيث عرفف بقدرته على تقريب وجهات النظر وإعلاء قيمة الصلح ونبذ الخصومات بما عزز من أجواء المحبة والتآخى بين أبناء المجتمع .

وأكد المحافظ على أن تكريم هاتين الشخصيتين بتخليد إسميهما على مدارس المحافظة يمثل رسالة قوية للأجيال الناشئة بأن المجتمع لا ينسى أبناءه المخلصين ، بل يضعهم دائماً فى مكانتهم اللائقة تقديراً لإسهاماتهم ، وأن أبناء أسوان يفتخرون بأبنائهم من العلماء والحكماء الذين ساهموا فى بناء المجتمع وتعزيز استقراره .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

الرئيس الكازاخي يلتقي مفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام أعمال «القمة العالمية الثامنة لزعماء الأديان» بالعاصمة أستانا

الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا

وزير الاوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلاً برسالة احترام وتقدير من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا

وزير الأوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلا برسالة احترام وتقدير من مصر قيادة وحكومةً وشعبا

الصلاة على النبي

خالد الجندي: الله تعالى صلى على النبي قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

