حملة مكبرة لرفع 85 حالة إشغال بشوارع كوم أمبو في أسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيادة السكرتير العام المساعد اللواء رماح السيد لحملة مكبرة بشوارع بورسعيد وسعد زغلول ومنطقة معهد الفتيات الأزهرى بمركز كوم أمبو .

حيث أسفرت عن رفع ومصادرة 85 مخالفة منها 60 حالة إشغال متنوعة ، و 25 كشك وتاندة حديد وساج ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بإشراف من مدير أمن أسوان اللواء عبد الله جلال ، وأيضاً شرطة المرافق ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات الثقيلة .

ومن جانبه شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإستمرار فى تنفيذ هذه الحملات بنفس المستوى من الأداء حيث تأتى فى إطار تنفيذ خطة شاملة لإعادة الوجه الحضاري للمدينة ، وضمان سيولة الحركة المرورية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، لأن الهدف الأساسى هو فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون ، مع مواجهة أى محاولات لعودة العشوائية والباعة الجائلين أو التعديات على حرم الطرق ، والوقوف بحزم أمام عدم الإلتزام بخطوط التنظيم مرة أخرى .

وأكد المحافظ على أن التعامل مع هذه الظاهرة سيكون بشكل مستمر، حيث سيتم رفع أي إشغالات أولاً بأول ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، لأن المحافظة لن تسمح بإستغلال الشوارع والأرصفة بشكل يعيق الحركة العامة أو يضر بالمظهر الجمالى للمدن .

رفع الإشغالات

فيما عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً مع قيادات القطاع الصحى ، وذلك بحضور الدكتور محمد نشأت رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أيمن عبد الله رئيس فرع التأمين الصحى الشامل ، والدكتورة هدى القاضى مدير فرع هيئة الاعتماد والرعاية الصحية ، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة .

ويأتى ذلك فى ظل حرصه على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وعقب قيامه بجولة ميدانية لعدد من المنشآت الطبية.