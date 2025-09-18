قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
تراجع جديد لـ الذهب.. آخر تحديث مساء اليوم 18-9-2025
لافروف: موسكو وواشنطن ترغبان في الحفاظ على الحوار الناشئ بين الرئيسين بوتين وترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة مكبرة لرفع 85 حالة إشغال بشوارع كوم أمبو في أسوان

محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيادة السكرتير العام المساعد اللواء رماح السيد لحملة مكبرة بشوارع بورسعيد وسعد زغلول ومنطقة معهد الفتيات الأزهرى بمركز كوم أمبو .

 حيث أسفرت عن رفع ومصادرة 85 مخالفة منها 60 حالة إشغال متنوعة ، و 25 كشك وتاندة حديد وساج ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بإشراف من مدير أمن أسوان اللواء عبد الله جلال ، وأيضاً شرطة المرافق ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات الثقيلة .

ومن جانبه شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإستمرار فى تنفيذ هذه الحملات بنفس المستوى من الأداء حيث تأتى فى إطار تنفيذ خطة شاملة لإعادة الوجه الحضاري للمدينة ، وضمان سيولة الحركة المرورية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، لأن الهدف الأساسى هو فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون ، مع مواجهة أى محاولات لعودة العشوائية والباعة الجائلين أو التعديات على حرم الطرق ، والوقوف بحزم أمام عدم الإلتزام بخطوط التنظيم مرة أخرى .

وأكد المحافظ على أن التعامل مع هذه الظاهرة سيكون بشكل مستمر، حيث سيتم رفع أي إشغالات أولاً بأول ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، لأن المحافظة لن تسمح بإستغلال الشوارع والأرصفة بشكل يعيق الحركة العامة أو يضر بالمظهر الجمالى للمدن .

رفع الإشغالات

فيما عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً مع قيادات القطاع الصحى ، وذلك بحضور الدكتور محمد نشأت رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أيمن عبد الله رئيس فرع التأمين الصحى الشامل ، والدكتورة هدى القاضى مدير فرع هيئة الاعتماد والرعاية الصحية ، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة .

ويأتى ذلك فى ظل حرصه على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وعقب قيامه بجولة ميدانية لعدد من المنشآت الطبية.

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الرئيس السيسي وملك أسبانيا

جمال بيومي: زيارة ملك إسبانيا للقاهرة تجسد عمق العلاقات التاريخية مع مصر

سوريا

سوريا.. إعلان القوائم الأولية للهيئات الناخبة وانتظار البت في الطعون قريبًا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يوجه تحذيرا عاجلا لسكان مبان في قرى ميس الجبل وكفر تبنيت ودبين بجنوب لبنان

بالصور

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

