ضبط 10 مخالفات ونقص أوزان في حملة مفاجئة على مخابز العجيزي وشارع المنحر بطنطا

في استجابة لشكاوى المواطنين الواردة بشأن جودة الخبز المدعم، وبتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف الرقابة الميدانية على المخابز وضمان التزامها بالمواصفات القانونية، نفذت الأجهزة الرقابية المختصة اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025 حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت مخابز الخبز المدعم بمنطقتي العجيزي وشارع المنحر بنطاق حي أول طنطا، وذلك في إطار حرص المحافظة على حماية حقوق المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل المنظومة التموينية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت أعمال التفتيش في الجانب التمويني عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم رصد مخبزين بشارع المنحر ينتجان خبزًا ناقص الوزن بمقدار 19 جرامًا و17 جرامًا، كما تم ضبط ثلاثة مخابز بمنطقة العجيزي تنتج خبزًا ناقص الوزن بمقادير 9 جرامات و11 جرامًا و8 جرامات، في مخالفة صريحة للمواصفات القانونية المعتمدة.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي الجانب الصحي، حررت لجان الصحة ثلاثة محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية داخل بعض المخابز، بالإضافة إلى تحرير محضرين آخرين لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، ليصل إجمالي المخالفات التي أسفرت عنها الحملة إلى 10 محاضر تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن شكاوى المواطنين تمثل ركيزة أساسية في توجيه الحملات الرقابية، مشددًا على أن المحافظة تتعامل مع كل بلاغ بجدية كاملة وتتحرك فورًا على الأرض لضبط أي مخالفات، وأن الحملات المفاجئة ستستمر بجميع الأحياء والمراكز حفاظًا على جودة الخبز المدعم وصحة المواطنين.