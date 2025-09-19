أخبار أسوان..إطلاق أسماء البارزين على المدارس.. إزالة التعديات.. ومواصلة تنفيذ مشروع مساكن المغتربين

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 18/9/2025 احداث متنوعة .

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والمهندس أحمد بسيوني مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان ، والذى أوضح بأنه تم الإنتهاء من إنشاء وتسليم 1580 منزل بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية بشكل حضارى وجمالى ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة .



فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال بأنه بالتوازى مع ذلك جارى التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربينى ، وأيضاً وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتورة رانيا المشاط لتوفير الإعتمادات الإضافية بمبلغ 300 مليون جنيه للإنتهاء من إحلال وتجديد 937 منزل آخر جارى العمل فيهم على قدم وساق ضمن نفس المشروع .



https://www.elbalad.news/6701978

جهود متنوعة

فى لفتة طيبة، شهد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الموافقة بالإجماع على إطلاق أسماء شخصيتين بارزتين من أبناء المحافظة على عدد من المؤسسات التعليمية ، وذلك تقديراً لما قدماه من دور مؤثر وبصمات خالدة فى خدمة المجتمع الأسواني والصعيد بأكمله، على أن يبدأ تنفيذ ذلك ووضع أسماؤهم بشكل فورى قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تكريم الرموز الوطنية والنماذج المضيئة والمشرفة التي قدمت جهدها ووقتها من أجل خدمة الصالح العام ، لتظل سيرتهم نبراساً يهتدى به الجميع.

فقد وافق المجلس فى حضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية ، على إطلاق إسم الشيخ ماهر خالد على مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى ، وذلك إعترافاً بمكانته المرموقة كأحد أعلام ورجال الدين المخلصين الذين أسهموا فى خدمة الدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الدينى بأسلوب وسطى ومستنير.

https://www.elbalad.news/6702268

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيادة السكرتير العام المساعد اللواء رماح السيد لحملة مكبرة بشوارع بورسعيد وسعد زغلول ومنطقة معهد الفتيات الأزهرى بمركز كوم أمبو .

حيث أسفرت عن رفع ومصادرة 85 مخالفة منها 60 حالة إشغال متنوعة ، و 25 كشك وتاندة حديد وساج ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بإشراف من مدير أمن أسوان اللواء عبد الله جلال ، وأيضاً شرطة المرافق ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات الثقيلة .

https://www.elbalad.news/6702165