قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيم جونج أون يشرف على اختبارات أسلحة غير مأهولة ويؤكد أولوية تحديث الجيش
زيلينسكي يوقّع قانونًا يقيّد الوصول إلى سجلات العقارات العامة في أوكرانيا
سعر الدولار اليوم 19-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إيطاليا والنمسا تدشّنان أطول نفق سكة حديد تحت الأرض في العالم
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان..إطلاق أسماء البارزين على المدارس.. إزالة التعديات.. ومواصلة تنفيذ مشروع مساكن المغتربين

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 18/9/2025 احداث متنوعة .

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والمهندس أحمد بسيوني مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان ، والذى أوضح بأنه تم الإنتهاء من إنشاء وتسليم 1580 منزل بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية بشكل حضارى وجمالى ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة .


فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال بأنه بالتوازى مع ذلك جارى التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربينى ، وأيضاً وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتورة رانيا المشاط لتوفير الإعتمادات الإضافية بمبلغ 300 مليون جنيه للإنتهاء من إحلال وتجديد 937 منزل آخر جارى العمل فيهم على قدم وساق ضمن نفس المشروع .


https://www.elbalad.news/6701978

جهود متنوعة 

فى لفتة طيبة، شهد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الموافقة بالإجماع على إطلاق أسماء شخصيتين بارزتين من أبناء المحافظة على عدد من المؤسسات التعليمية ، وذلك تقديراً لما قدماه من دور مؤثر وبصمات خالدة فى خدمة المجتمع الأسواني والصعيد بأكمله، على أن يبدأ تنفيذ ذلك ووضع أسماؤهم بشكل فورى قبل بدء العام الدراسي الجديد. 

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تكريم الرموز الوطنية والنماذج المضيئة والمشرفة التي قدمت جهدها ووقتها من أجل خدمة الصالح العام ، لتظل سيرتهم نبراساً يهتدى به الجميع. 

فقد وافق المجلس فى حضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية ، على إطلاق إسم الشيخ ماهر خالد على مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى ، وذلك إعترافاً بمكانته المرموقة كأحد أعلام ورجال الدين المخلصين الذين أسهموا فى خدمة الدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الدينى بأسلوب وسطى ومستنير. 

https://www.elbalad.news/6702268

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيادة السكرتير العام المساعد اللواء رماح السيد لحملة مكبرة بشوارع بورسعيد وسعد زغلول ومنطقة معهد الفتيات الأزهرى بمركز كوم أمبو .

 حيث أسفرت عن رفع ومصادرة 85 مخالفة منها 60 حالة إشغال متنوعة ، و 25 كشك وتاندة حديد وساج ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بإشراف من مدير أمن أسوان اللواء عبد الله جلال ، وأيضاً شرطة المرافق ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات الثقيلة .

https://www.elbalad.news/6702165

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

طائرة مسيرة

مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

ترشيحاتنا

حمو بيكا

5 أكتوبر محاكمة مدير أعمال حمو بيكا بتهمة النصب

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

ارشيفية

25 سبتمبر محاكمة متهمين بالتعدي على المحامية همت الأزهري

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد