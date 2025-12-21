قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اركب جيب شيروكي أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يوجه إزالة 23 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

توجيهات محافظ الغربية 


وأجرى المحافظ ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة ، من إزالة 23 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

ردع مخالفين 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين قانونيا حملات مرورية مخالفات البناء تغيرات مكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

ترشيحاتنا

رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: لا تشمتوا بأهل البلاء والإيمان الحق يمنع الأذى وتتبع العورات

الدكتور سلامة داود يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

رئيس جامعة الأزهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

صلح الحديبية

عالم أزهري: صلح الحديبية نموذج للحكمة النبوية في إدارة الأزمات

بالصور

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد