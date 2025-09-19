قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يفاجئ محلات الجزارة والصيدليات ..صور

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدداً من محلات الجزارة والصيدليات ، وذلك للإطمئنان على جودة المنتجات وسلامة المعروضات ، والتأكد من بيعها بأسعار مناسبة تتوافق مع إحتياجات المواطنين دون أى مغالاة أو إستغلال .

وخلال جولته برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة إستمرار حملات الرقابة التموينية بشكل يومى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وللتأكد من صلاحية المعروضات من اللحوم والسلع الإستهلاكية ، وكذلك توافر الأدوية الأساسية بجودة عالية وبالكميات المطلوبة بما يضمن وصولها للمواطنين بسهولة ودون معاناة .

ووجه المحافظ أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات التجارية بضرورة الإلتزام بالأسعار الرسمية والإعلان عنها بشكل واضح وبارز بما يحقق مبدأ الشفافية ويخفف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط ، وتأتى هذه الجولات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى تضع فى مقدمة أولوياتها تلبية المطالب الجماهيرية وتوفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين .

جولة مفاجئة

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة لعدد من الشوارع الحيوية والأسواق بوسط المدينة وذلك فى إطار متابعته المستمرة وحرصه الدائم للحفاظ على المظهر الحضارى والوجه الجمالى لمدينة أسوان .

وقد شملت الجولة شوارع البركة والمطار والحدادين ، إلى جانب المرور على أسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث ، وكذلك السوق السياحى القديم .

وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

رصد الدكتور إسماعيل كمال عدداً من المظاهر التى تشوه الشكل الجمالى وتعيق حركة المارة والسيارات ، حيث قرر فرض غرامة فورية على أحد المحلات بشارع الحدادين بسبب وضعه حواجز مخالفة أمام واجهة المحل ، الأمر الذى يتنافى مع خطوط التنظيم المقررة ، وسلسلة الحملات التى تم تنظيمها خلال الأيام الماضية لرفع الإشغالات المختلفة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

