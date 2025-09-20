قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

المنيا.. ضبط صيدلية بدون ترخيص ومصادرة 5 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها

ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، والتصدي للمتلاعبين بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها، ومواصلة تنفيذ الحملات التموينية بالتعاون مع الجهات المعنية لوصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسعار و ضمان صحة وسلامة المواطنين .

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 118 مخالفة متنوعة منها تحرير 2 محضر حيازة وتجميع سلع مدعمة، ومصادرة 5 أطنان من الأسمدة المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء. كما تم تحرير 64 مخالفة في مجال المخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم وجود سجل التفتيش، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 39 محضرًا متنوعًا، من بينها ضبط صيدلية تعرض الأدوية بدون ترخيص، والتحفظ على 3 أطنان دقيق أبيض حر، و1200 كرتونة شيبسي، و100 كرتونة سمن، وضبط مصنع بسكويت يقوم بتقليد علامة تجارية مملوكة للغير وتم ضبط 750 كجم فراخ و400 كجم زيت طعام مجهولي المصدر، إضافة إلى لحوم ومنتجاتها وأحشاء فراخ وسلع منتهية الصلاحية، فضلاً عن تحرير 27 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 6 محاضر شملت ضبط محطة وقود تحتجز 8818 لتر سولار و5080 لتر بنزين 80 و4632 لتر بنزين 92 قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط 7000 لتر مواد بترولية متنوعة و600 جركن زيوت سيارات، بالإضافة إلى سيارة محملة بـ26 أسطوانة بوتاجاز منزلي، إلى جانب مخالفات مستودعات البوتاجاز. كما تم تحرير 6 محاضر ضد البدالين التموينيين، تنوعت بين الغلق بدون عذر، وعدم وجود سجل التفتيش، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

