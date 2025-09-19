القبض على نصاب انتحل صفة موظف بنك بالمنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، حيث نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة المنيا، بعد قيامه بالنصب على عدة مواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

وكشفت التحريات أن المتهم كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ويتواصل مع ضحاياه بادعاء تحديث بياناتهم البنكية أو تقديم المساعدة في الحصول على قروض، مما مكنه من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها لسحب مبالغ مالية من حساباتهم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهم وبحوزته هاتف محمول وشرائح اتصال، حيث أظهرت الفحوصات الفنية احتواء الهاتف على أدلة تؤكد تورطه في ارتكاب تلك الجرائم. وعند مواجهته بما تم التوصل إليه، أقر المتهم بارتكابه الوقائع حسبما ورد في التحريات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.