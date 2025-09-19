قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط منتحل صفة طبيب أنشأ عيادة للنصب على المواطنين بالتجمع الخامس

المتهم
المتهم
كتب – مصطفى الرماح :

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة طبيب وافتتاح عيادة طبية وهمية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكانت التحريات قد كشفت أن المتهم، حاصل على مؤهل فني صحي ومقيم بمحافظة الجيزة، وله معلومات جنائية سابقة، قد زوّر صفته كطبيب، وقام بتأسيس عيادة مجهزة لاستقبال المرضى، مستغلًا ثقتهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل العيادة، حيث عُثر بحوزته على:

أدوات ومعدات وأجهزة طبية

ملابس ومستلزمات مهنية تُستخدم في ممارسة الطب

سجلات لتسجيل بيانات المرضى

ماكينتين للدفع الإلكتروني

جهازي لاب توب وهاتفين محمولين

وبفحص المضبوطات فنيًا، تبين احتواؤها على بيانات وأدلة رقمية تؤكد تورطه في ممارسة النشاط الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بصحة ما نُسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة انتحال صفة طبيب جمع الخامس

