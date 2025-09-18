الداخلية تكشف كواليس تعدي مسلحين على شاب بسبب حادث تصادم بأكتوبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل واقعة اعتداء بالأسلحة البيضاء شهدتها منطقة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد تداول معلومات على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة أحد الأشخاص إثر مشاجرة.

وبحسب ما أسفرت عنه التحريات، فقد تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من مالك محل يُقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتعرض نجله لاعتداء من قبل شخصين يحملان سلاحًا أبيض، ما أدى إلى إصابته خلال مشاجرة نشبت بينهم، وأوضح المُبلّغ أن المشاجرة وقعت على خلفية اصطدام نجله بأحد المتهمين بسيارته عن طريق الخطأ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهما على السلاح المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهما، أقرّا بارتكاب الاعتداء بسبب الواقعة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.