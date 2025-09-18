قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر تستقبل ملك وملكة إسبانيا بترحاب رسمي وزيارة فريدة لمعبد الدير البحري
الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا
مدبولي: ملتزمون بدعم وتطوير العلاقات مع مدريد.. ونشيد بالموقف الإسباني القوي تجاه القضية الفلسطينية
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان ملفات غزة والسودان وتعزيز الشراكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

المتهمون
المتهمون
ندى سويفى

تصدرت جريمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري بميدان التحرير تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما حلت وزارة الداخلية اللغز وألقت القبض على المتهمين.

وقالت الداخلية، في بيان اليوم الخميس: «في إطار كشف ملابسات ما أبلغت به وزارة الداخلية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من كلٍ من وكيل المتحف المصري، وإخصائي ترميم بالمتحف لاكتشافهما اختفاء إسورة ذهبية (تعود للعصر المتأخر) من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف، فقد أسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة إخصائية ترميم بالمتحف المصري، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجاري أثناء تواجدها بعملها بالمتحف (بأسلوب المغافلة)، وقيامها بالتواصل مع أحد التجار من معارفها، (صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة)، والذى قام ببيعها لـ (مالك ورشة ذهب بالصاغة) مقابل مبلغ (180 ألف جنيه)، وقيام الأخير ببيع الإسورة لـ (عامل بمسبك ذهب) مقابل مبلغ (194 ألف جنيه)، حيث قام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها».
وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الإسورة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

وفيما يخص العقوبة المتوقعة للمتهمين، فإن القانون يتعامل بصرامة مع قضايا سرقة الآثار أو التعدي عليها، ووفقًا للمادة 49 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة.

كما تنص المادة 90 من قانون العقوبات على أن الموظف العام الذي يختلس مالاً أو متاعًا مملوكًا للدولة يُعاقب بالسجن المشدد، وتُغلظ العقوبة إذا وقعت الجريمة من موظف بحكم وظيفته كما هو الحال مع المتهمة.

وعقوبة سرقة موظف للآثار تصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وفقًا للمادة 49 من قانون حماية الآثار المعدلة، لأن هذه الجريمة تقع ضمن فئة السرقات المشددة حيث يكون مرتكبها موظفًا عامًا أو تابعًا لجهة مختصة بالآثار. بالإضافة إلى ذلك، تُصادر الأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

تفاصيل العقوبة وفقًا لقانون حماية الآثار:

السجن المؤبد: وهي أقصى عقوبة في جريمة سرقة الأثار.

غرامة مالية: تتراوح بين مليون و 10 ملايين جنيه، وفقًا للمادة 49 من قانون حماية الآثار.

الأسباب التي تجعل العقوبة مشددة:
صفة الفاعل: كون الفاعل موظفًا عامًا أو تابعًا لوزارة الآثار أو المجلس الأعلى للآثار، أو من العاملين بالبعثات الأثرية أو المقاولين معهم.

طبيعة المسروق: كون الأثر مملوكًا للدولة أو مستخرجًا من أعمال الحفائر الأثرية، وهذا ما يجعله جريمة اعتداء على التراث الوطني.

حكم إضافي: يُحكم في هذه الحالات بمصادرة الأثر والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار. 

أسورة ذهبية سرقة أسورة ذهبية المتحف المصري الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

ترشيحاتنا

نواف سلام

رئيس وزراء لبنان: ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة دبين جنوب لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة دبين جنوب لبنان

المشاط تبحث مع وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية

المشاط تبحث مع وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية

بالصور

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد