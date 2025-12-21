تيتي أنطونيو: مصر وأنجولا نماذج ملهمة للتنمية في إفريقيا

قال تيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، إن التنمية في إفريقيا عملية مستمرة، مشيرًا إلى أن جميع الدول بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض، رغم وجود بعض أوجه القصور مثل النزاعات في بعض المناطق.

وأوضح، خلال لقاء خاص مع الإعلامية آية لطفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القارة الإفريقية لا يمكن النظر إليها فقط من زاوية الصراعات، فهي تحمل أيضًا أخبارًا إيجابية ونماذج ناجحة، مشيرًا إلى بلده أنجولا ومصر كمثالين على جهود التطوير، إلى جانب دول أخرى أطلقت برامج مهمة وملهمة.

وأكد أنطونيو أن الهدف من الشراكات الإفريقية ليس الحصول على مساعدات أو إعانات، بل جذب الاستثمارات التي تساعد على تحويل الاقتصادات وتطوير المواد الخام داخليًا، بما يسهم في تنمية الدول الإفريقية.

