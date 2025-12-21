تامر أبو بكر: مصر بها 34 معدن مدفون في باطن الأرض

قال تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن وجود شركة أنجلو جولد أشانتي وهي رابع أكبر شركة في العالم رسالة قوية بإمكانيات مصر، لافتا إلى أن وجود شركة أنجلو جولد أشانتي في مصر يعكس المصداقية التى تتعامل بها مصر مع الاستثمارات.

34 معدن معدني

وتابع خلال لقائه في حلقة خاصة لأول مرة داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: مصر بها 34 معدن معدني مدفون في باطن الأرض وتمتلك فوسفات وحديد ورصاص وألومنيوم يجب الإستفادة منهم، منوها أن التعدين به مخاطرة كبيرة ويحتاج إلى شريك أجنبي.

كوادر في الجيولوجيا

وأضاف: لا توجد دولة في العالم تقوم بإجراء التعدين بمفردها، والدولة تمتلك أرض منبسطة يؤهلها للتنقيب عن المعادن ولدينا خبرات وكوادر في الجيولوجيا، مضيفا أن اهتمام القيادة السياسية بالتعدين من أفضل ما تشهده مصر حاليا.

واختتم: قطاع التعدين قادر على أن يحدث نقلة نوعية كبيرة لمصر، ولدينا ثروة بشرية كبيرة قادرة على العمل في قطاع التعدين، وهناك اتجاه عام وهو عدم تصدير المواد الخام.

