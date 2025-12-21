العضو المنتدب لمنجم السكري: ننتج نصف مليون أوقية في العام وفقا للتقييم العالمي

قالت المهندسة هدى منصور ممثلة الشركة الأجنبية ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة منجم السكري، إن منجم السكري للذهب مشروع قومي كبير للدولة المصرية، وأنها فخورة لقيادتها منظومة متكاملة من العمالة تضم 97 % من المصريين و3 % أجانب.

أكبر شركة تعدين للذهب

وأضافت خلال لقائها في حلقة خاصة لأول مرة من داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة أنجلو جولد أشانتي هي رابع أكبر شركة تعدين للذهب على مستوى العالم وكانت بدايتها في جنوب إفريقيا، وأنها أصبحت الآن شركة أمريكية متداولة في البورصة الأمريكية وتخضع لإجراءات صارمة.

مناجم السكري

وأضافت قائلة: الشركة قررت في نوفمبر 2024 أن تستحوذ على حصة شركة (سنتامين) بقيمة 2.5 مليار دولار، - مصر تمتلك شركة مناجم السكري بنسبة 50 % والشركة الأجنبية تمتلك 50 % ولها حق الإدارة لأنها تمتلك الخبرة، منوهة أنها تمثل الشركة الأجنبية المالكة لشركة مناجم السكري بالتنسيق مع الشريك المصري ممثل في هيئة الثروة المعدنية .

واختتمت قائلة: “قبل الإستحواذ من شركة أنجلو جولد أشانتي تم دراسة إمكانية الشركة والمنجم السكري أحد المناجم العالمية التى تنتج نصف مليون أوقية في العام وفقا للتقييم العالمي”.