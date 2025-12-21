قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مها أبو بكر: مسن المترو ارتكب 3 جرائم ضد الفتاة.. فيديو
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
توك شو

العضو المنتدب لمنجم السكري: ننتج نصف مليون أوقية في العام وفقا للتقييم العالمي

هدى منصور
هدى منصور
محمد البدوي

قالت المهندسة هدى منصور ممثلة الشركة الأجنبية ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة منجم السكري، إن منجم السكري للذهب مشروع قومي كبير للدولة المصرية، وأنها فخورة لقيادتها منظومة متكاملة من العمالة تضم 97 % من المصريين و3 % أجانب.

أكبر شركة تعدين للذهب

وأضافت خلال لقائها في حلقة خاصة لأول مرة من داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة أنجلو جولد أشانتي هي رابع أكبر شركة تعدين للذهب على مستوى العالم وكانت بدايتها في جنوب إفريقيا، وأنها أصبحت الآن شركة أمريكية متداولة في البورصة الأمريكية وتخضع لإجراءات صارمة.

مناجم السكري

وأضافت قائلة: الشركة قررت في نوفمبر 2024 أن تستحوذ على حصة شركة (سنتامين) بقيمة 2.5 مليار دولار، - مصر تمتلك شركة مناجم السكري بنسبة 50 % والشركة الأجنبية تمتلك 50 % ولها حق الإدارة لأنها تمتلك الخبرة، منوهة أنها تمثل الشركة الأجنبية المالكة لشركة مناجم السكري بالتنسيق مع الشريك المصري ممثل في هيئة الثروة المعدنية .

واختتمت قائلة: “قبل الإستحواذ من شركة أنجلو جولد أشانتي تم دراسة إمكانية الشركة والمنجم السكري أحد المناجم العالمية التى تنتج نصف مليون أوقية في العام وفقا للتقييم العالمي”.

منجم السكري هدى منصور مناجم السكري شركة أنجلو جولد أشانتي شركة منجم السكري

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

