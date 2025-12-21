هدى منصور: لا يخرج دولار واحد من عوائد منجم السكري خارج مصر ونسهم بـ3% من صادرات الدولة

أكدت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة مناجم السكري وممثلة شركة أنجلو جولد أشانتي في مصر، أن عمليات استخراج الذهب من منجم السكري تعتمد على الاستفادة من أحدث الخبرات والتكنولوجيات العالمية، مع الالتزام الكامل بضخ العوائد داخل الاقتصاد المصري، مشددة على أنه «لا يخرج دولار واحد خارج مصر».

إنتاج منجم السكري

وأضافت هدى منصور، خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، وتقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إنتاج منجم السكري يمثل نحو 3% من إجمالي صادرات مصر، ما يعكس الدور المهم للمنجم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي.

تعظيم الاستفادة من الثروات

وأوضحت أن قيمة الذهب الذي تم استخراجه من منجم السكري بلغت نحو 1.5 مليار دولار، مؤكدة أن المنجم يعد أحد أهم مشروعات التعدين في مصر، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

تقارير يومية وأسبوعية

كما أشارت العضو المنتدب لمناجم السكري إلى أنها تتلقى تقارير يومية وأسبوعية عن حجم إنتاج الذهب من المنجم، بما يضمن المتابعة المستمرة ودقة العمل وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في عمليات الاستخراج والإنتاج.