السفير الأمريكي بالناتو يشيد بتعزيز العلاقات الدفاعية بين واشنطن وبروكسل

أشاد السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو ويتيكر بالعلاقات الدفاعية المتنامية بين الولايات المتحدة وبلجيكا، وذلك خلال لقاء جمعه بالسفير البلجيكي الجديد لدى الناتو، ويليم فان دي فورد.

وأعرب المسؤول الأمريكي، فى تدوينه له على منصة "إكس" اليوم الخميس، عن تقديره لبلجيكا على استضافتها المقر الرئيسي لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، مؤكداً أهمية الدور البلجيكي في دعم عمل الحلف وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

كما شدد على استمرار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الدفاعية بين واشنطن وبروكسل، في إطار الالتزام المشترك بأمن الحلف والدفاع الجماعي، بما يسهم في تقوية قدرات الناتو ومواجهة التحديات الأمنية الراهنة.