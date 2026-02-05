الإمارات و باراجواي تبحثان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان،مع رئيس جمهورية الباراجواي سانتياجو بينيا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية"وام"،عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي ،حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية الباراجواي ودول أمريكا اللاتينية الصديقة، وبناء شراكات تنموية مثمرة، مشيداً بالمشاركة المتميزة لجمهورية الباراغواي في القمة العالمية للحكومات التي تعد منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.