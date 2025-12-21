وزير العمل: لقاءات داخل الشركات للتوعية بقانون العمل واحترام حقوق العمال

كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص؛ لضبط سوق العمل، ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وأضاف محمد جبران وزير العمل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، متابعا أننا نجري لقاءات داخل مختلف الشركات؛ للتوعية بقانون العمل واحترام حقوق العمال.

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.

ولفت محمد جبران وزير العمل، إلى أن استمرار تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين؛ يأتي لرفع الوعي بأحكام قانون العمل الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات.