جامعة المنيا الأهلية: إقرار تطبيق اللائحة الداخلية ومنح التفوق وتعيين مرشد أكاديمي لكل برنامج

ترأس الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اجتماع مجلس جامعة المنيا الأهلية، بحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس جامعة المنيا الحكومية وعضو مجلس الجامعة، ومديري البرامج والمرشدين الأكاديميين.

قدَّم الدكتور عصام فرحات التهنئة لأبناء الجامعة بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد، مؤكدًا أن جامعة المنيا الأهلية حريصة على تواجد جميع الأطقم الأكاديمية والإدارية منذ اليوم الأول للدراسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية في أجواء مستقرة تحقق طموحات الطلاب وتعزز ثقة أولياء أمورهم.

وأقر المجلس اللائحة الداخلية العامة، المعتمدة من مجلس الأمناء لجامعة المنيا الأهلية مع بداية العام الجديد، والتي تُنظم آليات العمل بالجامعة، وتُحدد الهيكل التنظيمي وتنسيق السياسات بما يُعزز الأداء المؤسسي، ويُحقق أهداف إنشاء الجامعة، ويوفر تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب.

ووافق المجلس على تعيين مرشد أكاديمي عام لكل برنامج دراسي بالجامعة، مع تحديد مهامه بدقة، على أن يقوم كل مرشد أكاديمي بعقد لقاءات موسعة مع الطلاب للتعريف بمهامه، وطبيعة الحياة الجامعية، والمحتوى العلمي العام للمقررات الدراسية، فضلًا عن تشكيل الأطقم الإدارية المساندة؛ بما يضمن وجود منظومة متكاملة تدعم الطلاب أكاديميًا وإداريًا.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للبنية التحتية للجامعة المواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية، من حيث الانتهاء من تنفيذ جميع متطلبات المعامل بمختلف البرامج، والبدء التجريبي لتشغيل الأسانسيرات بجميع المباني، وتزويد أربع مبانٍ أكاديمية بأنظمة التكييف، واستكمال باقي إجراءات التوريد والشراء، بما يضمن جاهزية القاعات والمعامل والمكاتب منذ اليوم الأول للدراسة.

وفي إطار دعم البنية التكنولوجية، أكد رئيس الجامعة الانتهاء من تجهيز 14 معمل حاسب آلي جديدًا موزعة على مختلف القطاعات العلمية، إلى جانب مضاعفة معامل الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتصميم المنطقي والإلكترونيات، بما يواكب أحدث التطورات العالمية، ويُلبي احتياجات طلاب الجامعة في تخصصاتهم الدقيقة.

واطّلع المجلس على استعدادات مختلف البرامج الدراسية لانطلاق العام الجامعي الجديد، والانتهاء من إعلان الجداول الدراسية، إلى جانب ما سيتم استحداثه من تطوير بمعامل العلاج الطبيعي، من خلال توفير أجهزة للعلاج الكهربي والمائي، ووحدة الميكانيكا الحيوية والتقييم الحركي.

وفي إطار تعزيز التعاون مع الجامعة الحكومية، صرّح د. فرحات بأن جامعة المنيا الأهلية بصدد توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة المنيا الحكومية، تُمكّن طلاب القطاع الطبي بالجامعة الأهلية من الحصول على التدريب العملي داخل المستشفيات الجامعية، بما يضمن إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل.

وفي ختام الاجتماع، أعلن المجلس موافقته على إقرار منح للتفوق الدراسي، تُخصص لأعلى خمسة طلاب في كل برنامج دراسي بالجامعة، على أن يشترط حصول الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن GPA 3.5.