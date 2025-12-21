بسبب قضية قديمة.. استدعاء إبراهيم سعيد لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضد طليقته بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، استدعاء الاعب ابراهيم سعيد، لسماع أقواله في البلاغ المقدم منه ضد طليقته بمنطقة التجمع.

وكان إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، حرر بلاغ منذ 4 شهور بتضرره منه طليقته بسبب رفع قضيه عليه بدون وجه حق.

ومن المقرر أن تستمع نيابة القاهرة الجديدة، الى أقوال اللاعب ابراهيم سعيد، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان شهد أحد فنادق القاهرة الكبرى مشاجرة بين لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد وطليقته، انتهت بتدخل شرطة السياحة والقبض على الطرفين، وذلك على خلفية نزاع حاد بسبب عدم سداده المصروفات الدراسية لابنتيه "ليلى" و"جوليا".

وقال محمد رشوان محامي الاعب ابراهيم سعيد، أن الطرفان حرروا بلاغات متبادلة، اتهم إبراهيم طليقته بالتعدي عليه وسبه وتزوير مستندات، بينما أكدت الأخيرة امتلاكها لأحكام قضائية لم تُنفذ ضده.

وبعد التحقيقات، تم صرف طليقة إبراهيم ومحاميها في تمام السادسة صباحًا بعد توقيعها على تعهد بالمثول أمام النيابة.

من جانبه، أشار محامي إبراهيم سعيد إلى محاولاته المستمرة خلال الشهور الخمسة الماضية لتسوية الأزمة، عبر السعي لتقسيط المبالغ المستحقة لبناته، إلا أن اللاعب رفض، متمسكًا بعدم مسؤوليته عن تصرفات طليقته، بينما تمسكت الفتاتان بالحصول على كامل حقوقهما أولاً.