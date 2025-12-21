السبت والأحد .. المصريون بالداخل يصوتون بجولة إعادة 19 دائرة ملغاة

أكد القاضي حازم بدوي، أنه تجرى الإعادة في 19 دائرة من الدوائر التي الغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 ديسمبر الجاري، خارج مصر أما فى داخل مصر يجرى التصويت يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين 27 و28 ديسمبر الجاري وهي في الجيزة دائرة إمبابة، وفي الفيوم تجرى الإعادة في دوائر مركز الفيوم وإبشواي، وفي أسيوط تجرى الإعادة في دائرة الفتح، وأما سوهاج فتجرى الإعادة في دوائر مركز سوهاج وأخميم والمراغة وطهطا وجرجا والمنشأة ودار السلام، كذلك تجرى الإعادة في قنا في دوائر مركز قنا وقوص ونجع حمادي وأبو تشت، وفي دائرة الرمل بالإسكندرية، وفي البحيرة في دوائر دمنهور وأبو حمص وإيتاي البارود.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة إليها بشأن نتائج المرحلة الثانية، تكشف أن التجربة الديمقراطية في مصر تسير في المسار الصحيح، وأنها قادرة على مواجهة أي معوقات.

ودعا جميع الناخبين للمشاركة بفاعلية في جولات الإعادة الحاسمة وتحري الدقة في الاختيار، قائلًا: "اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة.. عاشت بلادي الغالية قوية مستقرة وحفظ الله شعبها وأرضها من كل سوء".