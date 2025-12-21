محمد سلام: شايف نفسي ممثل عادي ومفيش فرق بين مسلم ومسيحي

تحدث الفنان محمد سلام، عن نشأته في الطفولة بمناطق القاهرة الشعبية، خلال كلمته في منتدى طرابلس للإعلام الحكومي.

وقال محمد سلام: «أنا محمد سلام .. ممثل مصري تحت اى قدي أو شايف نفسي على قدي وليا حلم زي أي شاب وحائل أقول من أرض ليبيا شكرا لبلدي مصر وكان عندي حلم وقبل ما اقول حلمي حابب أكلمكم عن نشأتي الأول».

وتابع محمد سلام: «أنا والدي من السيدة عائشة (منطقة شعبية) ووالدتي من الزيتون (منطقة شعبية برضو) اتجوزوا وعاشوا في ميدان السكاكيني وانا اتولدت في مستشفى في باب الشعرية وكان في جارتي بحبها جدا وهي كمان.. ووالدي كان فرحان بيا وهو كان عاوزني أجي ولد لكن خالتي ضحكت عليه لما اتولدت وقالت اني بنت فلما عرف اني ولد فرح جدا وبقى بياخدني معاه كل الأماكن وأنا عشان اتربيت في أماكن مختلفة حبيت مصر».

وأضاف محمد سلام: «عاوز اقولكم أن البيت اللي عيشت فيه كل سكانه مسلمين والبيت اللي جنبه كل سكانه مسيحيين فكنا بنلعب مع بعض واحنا صغيرين ونروح معاهم الكاتدرائية في العيد واحنا في مصر مفيش فرق بين مسلم ومسيحي ولا في عنصرية».

أحدث أعمال محمد سلام

وكان الفنان محمد سلام، حقق نجاح جماهيري لافت بمسلسل كارثة طبيعية، الذي تم عرضه في شهر نوفمبر الماضي، وحظى على اشادات نقدية كبيرة.

مسلسل كارثة طبيعية

مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام وجهاد حسن وكمال أبو رية وحمزة العلي.

أعمال محمد سلام

يذكر أن أحدث أعمال محمد سلام هو الجزء الثامن من مسلسل “الكبير اوي” الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل الكبير اوي بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.