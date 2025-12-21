فرار مستوطنين إسرائيليين على إثر مواجهة عنيفة مع الأهالي شرق طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع مواجهات عنيفة بين الأهالي و المستوطنين الإسرائيليين، حيث فر المستوطنين على أثرها، و ذلك في منطقة اللدائن، بين قريتي كفر قدوم، شرق قلقيلية، وبيت ليد، شرق طولكرم.



اقتحام المسجد الأقصى

و على جانب آخر، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية شرطة الاحتلال.





وذكرت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا رقصات وطقوس تلمودية بمناسبة ما يسمى "رأس الشهر العبري".







وكانت أعداد كبيرة من المستوطنين قد أقاموا حفلات صاخبة في ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى، تزامنا مع دخول رأس الشهر العبري، واليوم السادس من عيد "الحانوكاة".