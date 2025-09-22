الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية، وتكريم المشاركين في المسابقات الروحية بالإيبارشية، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وعدد من الشمامسة الإكليريكيين. حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "افعل هذا فتحيا".

وعقب القداس الإلهي، التقى الأب المطران أبنائه وبناته المحتفى بهم، موصيًا إياهم بمعايشة جميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على حضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة.