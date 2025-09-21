الأنبا أنجيلوس يصلي قداس الأحد بكنيسة العذراء والشهيد مارجرجس بأرض أيوب

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارجرجس بأرض أيوب.

القداس الإلهي

وخلال القداس الإلهي قام نيافته بـ تدشين أواني المذبح لخدمة الكنيسة، كما ألقى عظة روحية بعنوان:

"التمسك بإيماننا المسيحي"، شدّد فيها على أهمية الثبات في الإيمان والعيش بحسب تعاليم الكنيسة المقدسة.

وفي سياق آخر، نظمت كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالمنصورة، الكرنڤال السنوي لأطفال المرحلة الابتدائية تحت شعار "أوكاب" - "اَلذَّكِيُّ يُبْصِرُ الشَّرَّ فَيَتَوَارَى"، في بيت الشهيد مار جرجس للمؤتمرات بقرية الوصفية التابعة لإيبارشية المنصورة، وبحضور نيافة الأنبا أكسيوس أسقفها.

تضمن الكرنڤال فقرات مسرح ودرس كتاب وألعاب متنوعة، كما وزّع نيافة الأنبا أكسيوس الهدايا على الأطفال، وتم التقاط الصور التذكارية.