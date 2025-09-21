البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس الشكر لخدمة راعي الجالية الألمانية الكاثوليكية بمصر

شارك أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في قداس الشكر الذي أقامه المونسينيور يواخيم شردور، بمناسبة مرور ثلاثين عامًا، لخدمته كراعي روحي للجالية الألمانية الكاثوليكية بمصر.

أقيمت صلاة القداس الإلهي، بكابيلا مدرسة القديس شارل بورومي للراهبات الألمانيات، بمشاركة سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وسيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، وعدد من الشخصيات العامة.