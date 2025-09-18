الأنبا توماس يشارك بمؤتمر دار القديس جيروم بكنيسة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس

تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظمت كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس، مؤتمرًا تكوينيًا لخدام وخادمات، وشباب وشابات الرعية.

أقيمت فعاليات المؤتمر يومي السادس عشر، والسابع عشر من سبتمبر الجاري، بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية، بمشاركة الأب ميخائيل صبحي، راعي الكنيسة.

ألقى محاضرات المؤتمر نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك حول "سفري نشيد الأناشيد وأيوب".

شارك في المؤتمر أيضًا الأب بطرس أنور، نائب راعي كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، بالجيزة، وسكرتير صاحب النيافة، والأب ماركو مجدي، راعي كنيسة السيدة العذراء سلطانة السلام، بأوسيم.