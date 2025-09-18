تفاصيل زيارة الملحق العسكري الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص.. صور

استقبل الراهب القمص إيرينيئوس البرموسي النائب البابوي لدولة قبرص، أمس، العقيد بحري أ.ح محمد مصطفى غربية الملحق العسكري لجمهورية مصر العربية في قبرص، في زيارة تعارف بمناسبة استلام مهام منصبه الجديد، وذلك في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بنيقوسيا.

عمق الروابط المشتركة

جرت المقابلة في جو من المحبة والودّ، حيث تبادل الطرفان كلمات الترحيب والتقدير، مؤكدين على عمق الروابط المشتركة.

وفي ختام اللقاء، تمنى النائب البابوي لسيادته التوفيق في أداء مهام منصبه الجديد.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، أمس، رفع بخور عشية بكنيسة الشهيدة رفقة الأثرية بسنباط، في إطار النهضة الروحية لتذكار استشهادها مع أولادها الخمسة.

وخلال العشية طيَّب نيافته رفات الشهداء بالكنيسة، وسط فرحة غامرة لكل شعبها.